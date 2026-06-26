Menunggu Mesir... Pantai Gading menjadi tim Afrika kedelapan yang lolos ke babak kedua

Tim nasional Pantai Gading bergabung dengan jajaran tim-tim Afrika yang menonjol dalam sejarah Piala Dunia, setelah berhasil meraih tiket berharga dari babak penyisihan grup pada edisi kali ini yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Timnas Pantai Gading memastikan tempatnya di babak 32 besar Piala Dunia setelah finis di posisi kedua Grup E dengan raihan 6 poin, di bawah Jerman yang memuncaki grup, berdasarkan selisih gol.

Tim perwakilan Afrika ini meraih kemenangan penting atas Curaçao dengan skor 2-0 pada Kamis malam dalam pertandingan putaran ketiga, sehingga memastikan lolosnya mereka berkat keunggulan poin atas Ekuador yang berada di posisi ketiga dengan 4 poin.

Menurut data “Stats Foot”, timnas Pantai Gading berhasil memenangkan dua pertandingan dalam satu edisi Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarahnya.

Kualifikasi Timnas Pantai Gading ini membuatnya bergabung dengan 7 tim Afrika lainnya yang berhasil melaju ke babak kedua sepanjang sejarah Piala Dunia, yaitu Nigeria (3 kali), Maroko (3 kali), Senegal (2 kali), Ghana (2 kali), Kamerun, Aljazair, dan Afrika Selatan.

Pantai Gading menjadi tim Afrika kedua yang mencatatkan namanya dalam daftar ini pada edisi saat ini, setelah sebelumnya Afrika Selatan lolos sebagai runner-up Grup A.

Timnas Mesir juga diperkirakan akan bergabung dalam daftar tersebut sebagai tim Afrika kesembilan yang lolos, karena besok pagi, Sabtu, mereka akan menghadapi Iran pada pertandingan ketiga Grup 7.

Timnas Mesir memiliki keunggulan karena memasuki pertandingan sebagai pemuncak grup dengan 4 poin, unggul dua poin dari Belgia dan Iran.

Dengan demikian, tim Firaun memiliki lebih dari satu peluang untuk lolos, baik dengan kemenangan, hasil imbang, maupun bahkan jika kalah (baik sebagai runner-up maupun sebagai salah satu dari tiga tim terbaik).

Perlu dicatat bahwa timnas Maroko juga telah lolos ke babak kedua turnamen ini untuk ketiga kalinya dalam sejarahnya, setelah edisi 1986 dan 2022.

Baca juga:

Iran, Pintu Gerbang Mesir untuk Menyamai Prestasi Maroko di Piala Dunia