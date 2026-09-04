Klub Al Hilal mengukir sejarah baru di Liga Roshn Arab Saudi, dalam perjalanan menuju takhta rival tradisionalnya, Al Ahli, setelah kemenangan atas tetangga mereka, Al Shabab.

Al Hilal mengalahkan Al Shabab dengan skor 2-0, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya, Jumat hari ini, di Stadion SHG Arena, pada pekan kelima Liga Roshn.

Menurut jaringan statistik "Opta", dengan kemenangan ini Al Hilal mencatatkan rangkaian tanpa kekalahan terpanjang dalam sejarah keikutsertaannya di Liga Roshn Arab Saudi, yakni sebanyak 47 pertandingan beruntun.

Rangkaian ini dimulai pada November 2024, melalui kemenangan atas Al Shabab dengan skor 2-1, di stadion tim tersebut juga, dan sepanjang periode itu Al Hilal meraih 35 kemenangan serta 12 hasil imbang.

"Sang Pemimpin" melampaui rangkaian yang mereka capai pada periode antara Mei 2023 dan November 2024, ketika mereka tak menelan satu pun kekalahan sepanjang 46 pertandingan beruntun, dengan meraih 42 kemenangan dan 4 kali imbang.

Al Hilal kini hanya berjarak 4 pertandingan dari menyamai rekor bersejarah Al Ahli, pemilik rangkaian tanpa kekalahan terpanjang dalam sejarah Liga Arab Saudi, yang membentang selama 51 pertandingan antara Januari 2014 dan Februari 2016.

Empat pertandingan Al Hilal berikutnya di Liga Roshn akan melawan Neom, Al Taawoun, Al Ittihad, dan Al Riyadh, sedangkan pertandingan kelima yang berpotensi membuat mereka menguasai rekor secara tunggal akan menghadapi Al Hazm.

Perlu dicatat bahwa Al Hilal belum menelan satu pun kekalahan di Liga Roshn Arab Saudi sejak kedatangan pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, sebelum awal musim lalu, di mana ia memimpin mereka dalam 39 pertandingan, dengan meraih 30 kemenangan berbanding 9 hasil imbang.