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Hitung mundur menuju Piala Dunia Wanita pertama yang digelar di Amerika Selatan resmi memasuki tahap akhir, seiring badan pengatur sepakbola dunia memaparkan jalan menuju gelar juara. Tepat satu bulan menjelang kemeriahan seremoni pengundian di Rio de Janeiro, kerangka teknis yang akan menentukan susunan fase grup turnamen 32 tim itu kini telah ditetapkan.

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Menjelang undian fase grup

FIFA telah menerbitkan tata cara undian putaran final Piala Dunia Wanita 2027, yang akan berlangsung di Museum of Modern Art, Rio de Janeiro, pada 11 Desember. Acara tersebut untuk pertama kalinya akan mempertemukan perwakilan negara-negara yang lolos di Brasil, bersama para legenda sepakbola dan tamu-tamu ternama. Untuk menjangkau khalayak yang lebih luas, prosedur undian juga telah diilustrasikan melalui kolaborasi kreatif dengan seniman Brasil Rafaella Tuma.

Ke-32 negara peserta akan dibagi ke dalam empat pot yang masing-masing berisi delapan tim. Penempatan mereka ditentukan oleh peringkat dunia terbaru yang dijadwalkan terbit pada 7 Desember. Sebagai tuan rumah, Brasil otomatis masuk Pot 1 dan menempati posisi A1. Brasil akan membuka turnamen di Estadio do Maracana pada 24 Juni tahun depan. Dua pertandingan grup berikutnya dijadwalkan berlangsung di Arena Itaquera, Sao Paulo, pada 29 Juni dan Estadio Nacional, Brasilia, pada 4 Juli.

Tujuh negara dengan peringkat tertinggi akan bergabung dengan tuan rumah di pot pertama. Tim-tim lain yang telah lolos akan mengisi Pot 2 dan 3 sesuai urutan peringkat mereka. Sementara itu, Pot 4 akan berisi lima tim dengan peringkat terendah di antara peserta yang lolos otomatis, serta tiga tempat sementara yang disediakan bagi para pemenang turnamen play-off mendatang.

Pemisahan geografis dan keseimbangan persaingan

Dalam pengundian, seluruh tim dari satu pot akan diundi sebelum beralih ke pot berikutnya. Proses penempatan mengutamakan keragaman geografis di delapan grup, dengan aturan utama FIFA yang mengharuskan tim-tim dari konfederasi yang sama berada di grup berbeda.

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Satu-satunya pengecualian berlaku untuk UEFA, yang akan mengirim sedikitnya 11 wakil ke turnamen. Karena itu, setiap grup akan berisi setidaknya satu tim Eropa dan paling banyak dua.

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Untuk menjaga integritas persaingan pada fase-fase berikutnya, FIFA telah memperkenalkan mekanisme pemisahan bagi negara-negara dengan peringkat tertinggi. Empat tim teratas dalam peringkat akhir akan sengaja ditempatkan pada dua jalur fase gugur yang berbeda.

Jika tim-tim unggulan tersebut berhasil menjuarai grup masing-masing, tim peringkat pertama dan kedua tidak dapat bertemu sebelum final. Prinsip ini juga berlaku bagi negara peringkat ketiga dan keempat, mengikuti format yang digunakan pada turnamen putra 2026 demi memastikan jalur yang seimbang menuju laga puncak.

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Menentukan tiga tempat terakhir di turnamen

Sebanyak 29 negara akan mengetahui nasib mereka di fase grup melalui undian di Rio, tetapi tiga tempat terakhir di turnamen belum akan terisi saat acara berlangsung. Undian tersendiri untuk turnamen play-off penentuan akan digelar sehari sebelumnya, pada 10 Desember, guna menentukan pertandingan-pertandingan krusial dalam perebutan kesempatan terakhir untuk lolos.

Jalur play-off secara resmi dimulai dengan babak pendahuluan di Rabat, Maroko, yang berlangsung dari 28 November hingga 5 Desember 2026. Enam tim, yakni Chinese Taipei, Uzbekistan, Afrika Selatan, Papua Nugini, Ghana, dan Ekuador, akan bersaing untuk melaju. Dua negara yang berhasil lolos dari babak ini kemudian akan bergabung dengan empat peserta yang langsung masuk ke putaran terakhir play-off, termasuk Venezuela serta wakil dari UEFA dan CONCACAF.

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Pertandingan penentuan terakhir itu akan berlangsung pada periode pertandingan internasional antara 23 Februari dan 7 Maret tahun depan. Setiap duel penentuan dimainkan dalam satu pertandingan dengan taruhan besar. Para pemenangnya akan langsung memastikan tiket ke Brasil, melengkapi daftar 32 tim untuk ajang bersejarah di Amerika Selatan tersebut.

Bersiap menyambut musim panas bersejarah

Setelah undian putaran final pada Desember, FIFA akan menetapkan jadwal lengkap turnamen. Meski pembagian grup sudah dipastikan, penentuan stadion dan waktu sepak mula untuk pertandingan-pertandingan lainnya akan diumumkan kemudian. Proses ini dirancang untuk mengoptimalkan kondisi bermain bagi tim-tim peserta, sekaligus memastikan penonton siaran di seluruh dunia dapat menyaksikan negara mereka bertanding secara langsung di berbagai zona waktu.

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Turnamen ini akan berlangsung dari 24 Juni hingga 25 Juli 2027 di delapan kota tuan rumah. Sebagai edisi kesepuluh kompetisi teratas sepakbola wanita, ajang ini menjanjikan momen penting ketika panggung terbesar olahraga tersebut hadir di Amerika Selatan untuk pertama kalinya.