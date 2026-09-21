Dua tahun setelah insiden yang mengguncang Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, seorang suporter Sevilla akhirnya menghadapi meja hijau pada Selasa besok, untuk menghadapi ancaman hukuman penjara setelah mengubah sebuah pertandingan sepak bola menjadi persidangan rasisme terbuka terhadap bintang Real Madrid, Vinicius Junior.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", suporter yang menjadi terdakwa itu menghadapi ancaman hukuman penjara selama satu tahun sembilan bulan, yaitu hukuman yang dituntut oleh Kejaksaan Umum Spanyol dengan dakwaan "pelanggaran integritas moral".

Detail insiden ini bermula dari pertandingan Sevilla melawan Real Madrid pada 2023, yang persidangannya sedianya dimulai pada April lalu sebelum ditunda ke hari Selasa.

Menurut surat dakwaan, insiden itu terjadi antara menit ke-83 dan ke-86 pertandingan, ketika terdakwa sedang duduk di kursinya di tribun utara yang sangat dekat dengan lapangan.

Di sana, ia berulang kali mendekati Vinicius dan melontarkan serentetan hinaan rasis "dengan penghinaan yang jelas terhadap warna kulitnya yang hitam" sebagaimana digambarkan oleh pihak penuntut.

Detail hinaan yang terdokumentasi terhadap suporter

Kejaksaan Umum tidak hanya menggambarkan insiden ini sebagai hinaan umum, tetapi juga secara rinci menentukan sifat kejahatan yang dilakukan, yang menimbulkan perasaan "frustrasi, malu, dan terhina" pada diri pemain asal Brasil itu, "sehingga mencederai martabatnya".

Surat dakwaan mengungkap bahwa isyarat rasis tersebut secara spesifik berupa: meniru gerakan primata "monyet", berulang kali meneriakkan kata "monyet", dan mengeluarkan suara "ah, ah, ah, ah" yang menirukan jeritan hewan, yakni tindakan-tindakan yang terekam jelas oleh kamera televisi, sehingga menjadikan perkara ini terdokumentasi dengan bukti yang tak terbantahkan.

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Langkah resmi: Sevilla berlepas diri dari suporternya

Liga Spanyol "La Liga", yang menjadi salah satu pihak penggugat dalam perkara ini, telah langsung bergerak setelah pertandingan, dan mengajukan pengaduan resmi atas insiden tersebut kepada komite kompetisi Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol dan kepada komite anti-kekerasan.

Di sisi lain, klub Sevilla tidak tinggal diam. Klub asal Andalusia itu langsung mengidentifikasi identitas suporter tersebut, mengusirnya dari stadion pada saat itu juga, dan menjatuhkan sanksi berdasarkan peraturan disiplin internalnya, sebuah langkah yang menjadi penentu untuk membawanya ke meja hijau.

Kini, setelah dua tahun penantian, tiba saatnya untuk pertanggungjawaban, dalam sebuah persidangan yang bisa menjadi preseden hukum yang kuat dalam perang yang dilancarkan sepak bola Spanyol melawan wabah rasisme di stadion.