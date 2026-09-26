Spanyol akan mengajukan proposal untuk menjadi tuan rumah putaran final UEFA Nations League, sebagai bagian dari upaya Federasi Sepak Bola Spanyol untuk memperkuat kehadiran negara tersebut sebagai tuan rumah kompetisi dan ajang sepak bola besar.

Rafael Louzán, presiden Federasi Sepak Bola Spanyol, menyatakan di mixed zone Stadion Wembley usai kemenangan atas Inggris (3-2), Sabtu malam, bahwa negaranya akan mengajukan pencalonan untuk menjadi tuan rumah semifinal dan final, seraya menjelaskan bahwa proposal tersebut mencakup Stadion Santiago Bernabéu di Madrid dan José Zorrilla di Valladolid.

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Langkah ini muncul di saat Spanyol terus memperkuat kehadirannya dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terkemuka, karena negara tersebut, bersama Maroko dan Portugal, akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030, yang juga akan menyaksikan tiga pertandingan perayaan digelar di Argentina, Uruguay, dan Paraguay.

Santiago Bernabéu menjadi salah satu stadion terkemuka yang dicalonkan untuk menjadi tuan rumah pertandingan final Piala Dunia 2030, mengingat pihak Spanyol bersikeras menggelar final di tanah airnya.

Dalam pernyataannya kepada radio Spanyol "Onda Cero", sebelum laga Spanyol melawan Inggris di UEFA Nations League, Louzán mengatakan bahwa negaranya "memikul beban" turnamen dengan 11 kota tuan rumahnya, seraya melanjutkan: "Semuanya dimulai di Semenanjung Iberia, dan di sanalah semuanya harus berakhir, dengan pertandingan final besar itu di Spanyol".

Di sisi lain, Fouzi Lekjaa, presiden Federasi Sepak Bola Maroko, mengumumkan pada bulan September ini bahwa final Piala Dunia akan digelar di Stadion Hassan II yang baru, yang sedang dibangun dengan kapasitas yang diperkirakan mencapai 115 ribu penonton.

Meski demikian, FIFA hingga kini belum memastikan stadion yang akan menjadi tuan rumah final Piala Dunia mendatang.

Stadion Spotify Camp Nou milik Barcelona sebelumnya juga telah memperoleh hak untuk menjadi tuan rumah final Liga Champions 2029, berdasarkan keputusan Komite Eksekutif UEFA.



