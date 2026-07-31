Menuju Al Hilal dan Al Nassr: Detail Pengkhianatan Jaissle terhadap Al Ahli!

Sejumlah laporan media pada Jumat malam ini meledakkan kejutan besar terkait detail baru di balik hengkangnya pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle, dari kursi kepelatihan Al Ahli Saudi.

Jaissle memutuskan mundur dari jabatannya satu tahun sebelum kontraknya berakhir, untuk kemudian menuju Newcastle United dari Inggris, yang akan membayar kompensasi kepada Al Ahli senilai sekitar 11 juta euro.

Radio "Al Arabiya FM" menyebutkan bahwa Jaissle menawarkan dirinya selama beberapa hari terakhir kepada Al Hilal dan Al Nassr guna menangani salah satu dari keduanya pada periode mendatang.

Selain itu, stasiun radio ternama tersebut menjelaskan bahwa Jaissle sempat bernegosiasi dengan delegasi klub Milan pada waktu sebelumnya demi meninggalkan Al Ahli.

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Sumber-sumber tersebut juga menegaskan bahwa Al Ahli berusaha memuaskan Jaissle dengan segala cara agar tetap bertahan di jabatannya, dan klub telah menunjukkan fleksibilitas besar dalam berkas negosiasi, tetapi pelatih asal Jerman itu mengajukan syarat-syarat yang mustahil.

Syarat-syarat mustahil Jaissle tidak berhenti pada tawar-menawar, melainkan sampai pada tuntutannya untuk memasukkan sebuah klausul 'gila' dalam kontrak barunya yang melarang Al Ahli memecatnya dalam kondisi apa pun dan terlepas dari hasil yang diraih, dan seandainya diambil keputusan untuk melepasnya, klub diwajibkan membayar denda besar yang ditaksir mencapai 170 juta riyal.







