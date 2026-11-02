"Menuduhnya berpura-pura, lalu ternyata cedera ligamen anterior!": Ejekan Mourinho terhadap Mantilla berbalik menyerangnya

Racing Santander menerima pukulan telak dengan dipastikannya cedera sang kapten Alvaro Mantilla yang mengalami robekan pada ligamen cruciatum anterior lutut kanan, saat menghadapi Real Madrid di Stadion "El Sardinero", dalam sebuah laga yang gaungnya tidak berhenti pada penalti kontroversial yang diberikan untuk Kylian Mbappe, melainkan meluas hingga ke tindakan Jose Mourinho terhadap bek asal Spanyol tersebut saat ia menerima perawatan di dalam lapangan.

Mantilla terpaksa meninggalkan pertandingan pada babak pertama, setelah mengalami cedera parah di lututnya, sebelum pemeriksaan medis yang ia jalani pagi ini mengungkap tingkat keparahannya, dan memastikan ia mengalami robekan pada ligamen cruciatum anterior.

Klub Racing mengumumkan, melalui saluran resminya, bahwa sang pemain akan menjalani operasi dalam beberapa hari mendatang, sekaligus menegaskan bahwa perannya di dalam tim tidak akan terpengaruh oleh absennya dari lapangan, mengingat ia merupakan salah satu pemimpin ruang ganti dan salah satu elemen penting dalam skuad selama musim 2026-2027.

Namun cedera itu bukanlah satu-satunya pusat kontroversi, setelah rekaman yang beredar selama pertandingan memperlihatkan Mourinho melakukan isyarat "melompat ke kolam renang" yang terkenal, dalam sebuah gerakan yang secara luas ditafsirkan sebagai keraguan terhadap kebenaran rasa sakit Mantilla, dan sindiran bahwa ia berpura-pura cedera atau melebih-lebihkan reaksinya.

Kritik yang ditujukan kepada pelatih asal Portugal itu pun semakin tajam setelah kapten Racing, beberapa saat setelah isyarat tersebut, terpaksa meninggalkan lapangan akibat cedera yang jelas terlihat di lututnya, di tengah penegasan belakangan mengenai keseriusan kondisinya. Para pengkritik Mourinho juga menunjukkan bahwa Mantilla tidak sedang menuntut penalti atau memprotes keputusan wasit, melainkan sedang menerima perawatan karena rasa sakitnya.

Tindakan tersebut memicu gelombang kritik di berbagai platform media sosial, di mana para pengikut menggambarkannya sebagai tidak pantas dan tidak sportif, dengan menganggap bahwa meragukan penderitaan pemain yang cedera telah melampaui batas persaingan di dalam lapangan, terutama setelah kemudian terungkap besarnya cedera itu.

Pemandangan ini mengingatkan kembali pada kejadian-kejadian kontroversial sebelumnya yang berkaitan dengan Mourinho, di antaranya insiden menaruh jarinya di mata Tito Vilanova, asisten pelatih Barcelona saat itu, selain perselisihannya yang terkenal dengan Lionel Messi pada tahun 2006, ketika ia menjadi pelatih Chelsea.

Pada Februari tahun itu, dan setelah Asier del Horno diusir akibat tekelnya yang keras terhadap Messi, yang saat itu berusia 18 tahun, Mourinho menuduh bintang asal Argentina itu melebih-lebihkan reaksinya dan berusaha memengaruhi wasit untuk menyebabkan pengusiran bek asal Spanyol tersebut, dalam sebuah insiden yang saat itu dikaitkan dengan kritik sang pelatih terhadap apa yang ia sebut sebagai "drama" dari pihak pemain.