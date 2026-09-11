Pertandingan sepak bola di Belanda mulai sekarang akan langsung dan secara definitif dihentikan ketika suporter melemparkan atau menembakkan kembang api ke lapangan atau ke arah tribune lain. Dewan kompetisi telah memasukkan langkah itu ke dalam protokol, demikian dilaporkan Kementerian Kehakiman dan Keamanan setelah berunding dengan antara lain KNVB dan kepolisian.

Dengan demikian, aturan terkait insiden kembang api diperketat secara signifikan. Jika sebelumnya pertandingan masih bisa dihentikan sementara dan kemudian dilanjutkan, dalam situasi seperti itu hal tersebut kini tidak lagi berlaku.

"Tidak lagi dihentikan sementara, tidak lagi lihat dulu, tidak: dihentikan. Semua pulang ke rumah," kata Menteri Kehakiman David van Weel setelah rapat dewan menteri. Politikus VVD itu ingin agar bagi suporter menjadi jauh lebih jelas dan dapat diprediksi konsekuensi dari perilaku buruk di stadion.

Menurut Van Weel, selain itu harus dicegah agar tidak muncul perdebatan mengenai penerapan aturan. "Supaya orang tahu: intimidasi atau ancaman tidak akan membantumu lolos dari ini. Inilah adanya."

Langkah baru ini juga harus memastikan bahwa wali kota atau direktur klub secara individual tidak lagi bisa memengaruhi keputusan untuk tetap melanjutkan pertandingan setelah insiden semacam itu. Jadi, ketika kembang api dilemparkan atau ditembakkan ke lapangan atau ke arah tribune lain, pertandingan langsung dihentikan secara definitif.

KNVB sementara itu sedang mengerjakan 'langkah-langkah tambahan melawan kembang api di stadion'. Federasi itu untuk saat ini belum mengungkapkan apa tepatnya isi langkah-langkah tersebut, sementara organisasi-organisasi terkait juga meneliti "kemungkinan teknologi" apa yang bisa digunakan untuk melawan perilaku buruk di sekitar pertandingan.

Bulan lalu sempat terjadi keresahan besar saat pertandingan antara SC Cambuur dan Feyenoord. Duel itu dihentikan setelah hooligan Feyenoord menyalakan banyak kembang api, yang menyebabkan tujuh suporter Cambuur terluka, tetapi pertandingan itu pada akhirnya tidak dihentikan secara definitif.

Akhir pekan lalu, hal itu benar-benar terjadi dalam laga FC Utrecht melawan Go Ahead Eagles. Pertandingan itu dihentikan secara definitif setelah suporter tim tuan rumah lebih dulu melemparkan kembang api ke lapangan dan setelah laga dilanjutkan kembali, benda-benda kembali masuk ke lapangan, kali ini berupa gelas.