Menteri Keluarga dan Layanan Sosial Turki, Mahinur Ozdemir Goktas, mengomentari kepindahan bintang Mesir Mohamed Salah ke skuad klub Trabzonspor dalam transfer gratis.

Menurut situs Turki "61saat", Mahinur Ozdemir Goktas merupakan salah satu pendukung klub Turki Besiktas, yang dianggap sebagai rival berat dari tim yang belakangan ini dibela oleh sang Firaun Mesir.

Sang menteri, yang dikenal sebagai pendukung klub Besiktas, sempat menyatakan hanya sepekan lalu ketika nama Salah dikaitkan dengan klub berjuluk hitam putih itu, dengan mengatakan: "Saya berharap Salah bergabung dengan Besiktas".

Komentar terbarunya muncul saat ia menghadiri salah satu acara, ketika ia ditanya tentang tuntasnya kesepakatan Trabzonspor, ia berkata: "Saya merasa kecewa. Baru sepekan lalu kami membicarakan hal ini, dan dikatakan bahwa Trabzonspor hampir mengontraknya".

Menteri Turki itu menambahkan: "Setidaknya ia datang ke Turki dan akan mengibarkan bendera kami. Trabzonspor milik kami dan Besiktas milik kami, dan biarlah tim terbaik yang menang".

Ia melanjutkan: "Rakyat Turki mencintai Salah, kami berharap ia mengenakan seragam Besiktas, dan kini ia telah mengenakan seragam Trabzon. Kami berharap jalannya terbuka dan ia menampilkan permainan yang baik di sini".

Kapten timnas Mesir itu menandatangani kontrak berdurasi dua musim dengan klub Turki tersebut hingga musim panas 2028, lalu tampil di atas lapangan dengan mengenakan seragam bernomor 10, didampingi presiden klub Ertugrul Dogan, dalam upacara perkenalan istimewa yang menyita perhatian dunia olahraga internasional.