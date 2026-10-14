Tariq Al-Jalahma, Menteri Olahraga Kuwait, menggambarkan penyelenggaraan Piala Super Arab Saudi di Kuwait sebagai tantangan besar, mengingat keikutsertaan sejumlah bintang sepak bola dunia, sembari menegaskan harapan negaranya untuk menghadirkan edisi yang sepadan dengan posisi turnamen tersebut dan nilainya di mata publik.

Di sela-sela undian kompetisi yang digelar di Kuwait pada Rabu, Al-Jalahma menyebut bahwa ajang ini merupakan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan negaranya dalam menjadi tuan rumah kompetisi olahraga besar, sembari menjelaskan bahwa besarnya tantangan juga berkaitan dengan kapasitas yang dibutuhkan untuk menyukseskan turnamen serta kerja sama antara sektor pemerintah dan swasta.

Dalam pernyataannya kepada Asharq Al-Awsat, ia mengatakan: "Hari ini kita berbicara tentang bintang-bintang yang ada di Piala Super Arab Saudi, dan mereka adalah bintang dunia. Ini tentu saja merupakan tantangan besar bagi kami, tantangan bagi kapasitas kami dan bagi kemitraan antara sektor pemerintah dan swasta."

Menteri Kuwait tersebut menempatkan penguatan kerja sama antara kedua sektor sebagai salah satu prioritas negaranya untuk memperluas cakupan penyelenggaraan acara-acara olahraga di masa depan, sembari menjelaskan bahwa arah kebijakan ini tidak terbatas pada sepak bola, melainkan mencakup berbagai cabang olahraga.

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Ia menambahkan: "Kami mendorong penguatan kemitraan antara sektor pemerintah dan swasta untuk menjadi tuan rumah acara-acara semacam ini di masa depan, tidak hanya di level sepak bola, tetapi juga di berbagai cabang olahraga."

Al-Jalahma menegaskan bahwa koordinasi dan penyatuan upaya merupakan dasar dari kesuksesan, sembari menyatakan keyakinannya bahwa turnamen ini akan tampil sesuai dengan posisinya. Ia melanjutkan: "Kesuksesan membutuhkan kebersamaan dan kerja sama antara sektor swasta dan pemerintah, dan insyaallah penyelenggaraan ini akan sepadan dengan ajang dan nilai yang dimiliki Piala Super Arab Saudi."

Turnamen ini akan berlangsung di Kuwait pada 19 hingga 23 Desember mendatang, dengan partisipasi Al Ahli, Al Qadsiah, Al Nassr, dan Al Khaleej.

Hasil undian menempatkan Al Ahli berhadapan dengan Al Qadsiah di semifinal pertama, sementara Al Nassr akan menghadapi Al Khaleej di semifinal kedua.

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