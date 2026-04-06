Menteri Olahraga Kongo menantang Ronaldo: Kamu akan menangis di hadapan kami

Tim nasional Republik Demokratik Kongo berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia setelah absen selama sekitar 52 tahun.

Timnas Kongo tergabung dalam Grup 11 di Piala Dunia, bersama Portugal, Uzbekistan, dan Kolombia.

Para pendukung Kongo berkumpul pada hari Minggu kemarin di Lapangan Istana Rakyat dan merayakan bersama Menteri Olahraga, Didier Bodembo, atas keberhasilan lolos ke Piala Dunia 2026.

"Kualifikasi ke Piala Dunia tidaklah mudah, kami telah berjuang keras," kata Boudebou dalam pernyataan yang dipublikasikan situs Africa Top Sports.

Menteri Olahraga Kongo itu menekankan pentingnya menyatukan bangsa di belakang tim nasional, dan tidak hanya sekadar berpartisipasi di Piala Dunia.

Dia melanjutkan, "Pada pertandingan pertama kami di Piala Dunia 2026, Cristiano Ronaldo akan menangis."

