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Menteri Olahraga Abodi: "Milan jelas merupakan kota yang ditakdirkan untuk masuk dalam panel kota-kota yang akan menjadi tuan rumah Piala Eropa 2032"

AC Milan

Andrea Abodi, di sela-sela Hari Relawan dan Olahraga yang dipromosikan oleh Fondazione Costruiamo il Futuro di Allianz MiCo, Milan, berbicara tentang San Siro yang baru

(ANSA) - MILAN, 10 Okt - "Milan jelas merupakan salah satu kota yang ditakdirkan untuk masuk dalam panel kota tuan rumah Euro 2032, tetapi waktu sangat

berharga

dan pekerjaan pembangunan stadion baru San Siro harus sudah dimulai paling lambat pada musim semi 2027". Hal itu dikatakan Menteri Olahraga dan Pemuda, Andrea Abodi, di sela-sela Hari Relawan dan Olahraga, yang dipromosikan Fondazione Costruiamo il Futuro di Allianz MiCo, Milan. "Waktu terus berjalan, sempat terasa bahwa 2032 masih sangat jauh, tetapi tenggat waktunya sudah di depan mata karena dalam beberapa pekan ke depan UEFA, bersama Federasi Sepakbola, akan membuat pilihan terkait 14 proyek yang diajukan," jelas sang menteri, sambil menekankan bahwa "sulit membayangkan Milan tidak masuk dalam pilihan akhir".


Terkait proyek San Siro baru, Abodi menegaskan bahwa "proyek itu lahir dengan memenuhi seluruh kaidah keteraturan, sejauh yang bisa saya lihat", seraya mengingatkan adanya pernyataan minat dari klub-klub dan penilaian dari Agenzia delle Entrate. "Sudah dibayarkan harga yang sangat signifikan, yang mengarah pada investasi swasta yang luar biasa," tambahnya, sambil berharap bahwa "keinginan wali kota dan klub-klub bisa segera membawa dimulainya proses administratif yang diperlukan untuk membuka pekerjaan pembangunan". (ANSA).

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