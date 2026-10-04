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Portugal v Wales - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1Getty Images Sport
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Menteri Ekonomi Portugal: Nilai Ronaldo lebih besar dari sepak bola, banyak orang mengenal negara kami karena dirinya

Portugal vs Norway
Portugal
Norway
UEFA Nations League A
Al Nassr FC vs Al Diriyah
Al Nassr FC
Al Diriyah
Saudi Pro League
C. Ronaldo
Portugal
Norwegia
Arab Saudi

وص dia sebagai "perusahaan terbesar yang mengangkat reputasi Portugal di dunia"

Menteri Ekonomi Portugal, Manuel Castro Almeida, mengatakan bahwa arti penting Cristiano Ronaldo bagi Portugal jauh melampaui batas-batas sepak bola, seraya menegaskan bahwa "banyak orang tidak mengenal Portugal kecuali karena Cristiano Ronaldo".

Hal ini terjadi di saat gema kepergian mendadaknya dari pemusatan latihan tim nasional masih menghiasi berbagai judul berita.

Menteri tersebut menjelaskan, dalam pernyataan yang dikutip situs The Resident Portugal dari kanal Now, bahwa Ronaldo merupakan aset besar bagi citra Portugal di kancah internasional, dengan mengatakan: "Cristiano Ronaldo memiliki pengaruh yang luar biasa dalam memperkuat dan menonjolkan citra Portugal." Ia bahkan menyebut bintang Portugal itu bagaikan "perusahaan paling terkenal di Portugal".

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Castro Almeida menegaskan bahwa dirinya "bukan seorang ahli" dalam hal perselisihan sepak bola yang terjadi antara Ronaldo dan pelatih Jorge Jesus, dan ia tidak mencoba menilai siapa yang benar dalam krisis tersebut.

Sebaliknya, ia memfokuskan perhatian pada arti penting Ronaldo yang lebih luas bagi Portugal dan posisinya di dunia internasional.

Menteri Ekonomi itu berpendapat bahwa pengakuan global ini menjadikan Ronaldo sebagai "nilai dan aset" bagi negaranya, dan mengenai hal itu ia berkata: "Akan sangat baik jika Portugal mampu terus mengandalkan aset ini."

Ia menambahkan: "Dari sisi memperkuat citra dan reputasi Portugal, Cristiano memiliki nilai yang sangat penting, dan akan sangat baik bagi Portugal untuk terus memanfaatkan potensi ini."

Tim nasional Portugal bersiap menghadapi Norwegia malam ini, Minggu, pada pekan keempat fase grup UEFA Nations League, di saat pesawat Ronaldo diperkirakan telah tiba di Riyadh dari Madrid, setelah bintang Al Nassr itu memutuskan untuk kembali ke klubnya.

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