Menteri AS: Saya menari karena sangat bahagia setelah Iran tersingkir!

Kegagalan tim nasional Iran lolos ke Piala Dunia 2026 memicu reaksi luas, setelah Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Mark Wayne Mullen menyatakan kegembiraannya yang luar biasa atas tersingkirnya Iran dari turnamen tersebut, dalam pernyataan yang memicu kontroversi besar di tengah ketegangan politik antara kedua negara.

Menurut laporan majalah "Sports Business Journal" AS, Mullen mengatakan dalam sebuah pertemuan di Washington bahwa ia "senang dengan kepergian" tim nasional Iran, sambil menambahkan: "Tidak ada tim yang lebih sering kami tangani daripada mereka."

Menteri AS itu melanjutkan: “Saya sangat senang ketika mereka mendapatkan visa dan kami memberi tahu mereka bahwa mereka boleh meninggalkan Amerika Serikat; mungkin saya bahkan menyanyikan satu atau dua lagu dan menari sedikit karena begitu bahagianya.”

Mullen mengklaim bahwa sekitar setengah dari orang-orang yang ingin dibawa Iran ke Amerika Serikat memiliki hubungan langsung dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran, yang semakin memperumit proses masuknya delegasi Iran ke negara tersebut.

Perjalanan Iran di turnamen ini berakhir setelah penampilan luar biasa yang diwarnai serangkaian kendala logistik dan politik, di mana tim nasional Iran untuk waktu yang lama dilarang masuk ke Amerika Serikat, sehingga memaksa mereka memindahkan kamp pelatihan ke Meksiko meskipun semua pertandingan fase grup mereka digelar di wilayah Amerika Serikat.

Selain itu, visa masuk untuk seluruh anggota rombongan baru diterbitkan beberapa hari sebelum turnamen dimulai, sementara tim tersebut dikenakan pembatasan ketat, termasuk hanya diizinkan tinggal di Amerika Serikat selama maksimal 24 jam pada hari-hari pertandingan.

Menghadapi keadaan ini, Iran mengajukan keluhan terhadap Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), menegaskan bahwa mereka adalah “tim yang paling banyak mengalami perlakuan tidak adil di Piala Dunia”, dan menganggap bahwa partisipasi mereka berlangsung dalam kondisi yang luar biasa.