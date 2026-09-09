Dalam konferensi pers perdananya, Jürgen Klopp sempat mengumumkan bahwa ada total 57 nama pemain dalam daftarnya yang ia pertimbangkan untuk laga-laga pertamanya sebagai pelatih baru tim nasional Jerman. Pria 59 tahun itu secara tegas tidak membicarakan nama-nama, tetapi hampir bisa dipastikan ada satu atau dua pemain yang masuk ke daftar tersebut yang sejauh ini sama sekali belum pernah dikaitkan dengan tim DFB.

Terutama di posisi penjaga gawang, Klopp tampaknya mencatat beberapa opsi. Sejak pensiun keduanya Manuel Neuer, yang kini benar-benar final, setelah tersingkir lebih awal di Piala Dunia 2026, tim DFB kembali tanpa nomor satu yang jelas. Kiper Bayern Munchen itu dipanggil kembali dari masa pensiunnya di tim nasional khusus untuk turnamen di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dan menyingkirkan Oliver Baumann, yang sejatinya diproyeksikan sebagai pilihan utama, ke bangku cadangan.

Turnamen itu, seperti diketahui, berakhir sangat mengecewakan bagi Neuer dan tim DFB. Mereka sudah harus angkat koper pada babak 32 besar setelah kalah adu penalti dari Paraguay. Kiper FCB itu kemudian mengumumkan pensiun keduanya dari tim nasional dan kembali memanaskan perdebatan soal siapa yang akan mengisi posisi di bawah mistar tim DFB.

Lalu, kepada siapa Klopp akan memberikan kepercayaan untuk laga-laga Nations League mendatang melawan Belanda, Yunani, dan Serbia? Di atas kertas, pelatih tim nasional itu memiliki beberapa opsi. Di satu sisi, ia bisa terus mengandalkan sosok berpengalaman seperti Baumann dari Hoffenheim, Alexander Nübel (Besiktas), atau Marc-Andre ter Stegen yang sudah pulih dan untuk musim ini dipinjamkan dari klub utamanya Barcelona ke Ajax Amsterdam, sebagai penopang yang stabil di bawah mistar.

Bisa juga Klopp melakukan perubahan yang lebih radikal dan, seiring hadirnya angin segar di kursi pelatih, mengupayakan pergantian generasi yang lebih besar di posisi kiper. Kandidat menarik pun cukup banyak. Jonas Urbig sudah ikut dalam turnamen Piala Dunia terakhir sebagai kiper latihan dan dianggap sebagai penerus Neuer di Bayern Munchen. Sementara itu, pemain pinjaman Frankfurt Noah Atubolu beberapa kali nyaris mendapat panggilan, tetapi selalu kalah bersaing dari kandidat lain. Dennis Seimen dari VfB Stuttgart (saat ini cedera) dan Mio Backhaus dari SC Freiburg adalah nama lain yang masih sangat muda dan bisa menjadi opsi bagi Klopp pada masa mendatang.

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Seberapa bagus musim sejauh ini berjalan bagi Diant Ramaj di FC Copenhagen?

Dan tentu saja masih ada opsi ketiga: dengan Loris Karius dari Schalke atau Diant Ramaj dari Dortmund, Klopp juga bisa memberi debut kepada pemain-pemain yang sejauh ini belum memainkan peran besar di lingkaran tim nasional Jerman. Terutama nama yang disebut terakhir saat ini layak mendapat panggilan dari pelatih tim nasional berkat performa apiknya di FC Copenhagen.

Dalam dua musim terakhir, Ramaj, yang pindah dari Ajax ke BVB pada 2025 dengan biaya transfer lima juta euro, juga sempat dipinjamkan. Mula-mula, Die Schwarzgelben meminjamkannya selama setahun ke Copenhagen, lalu pada tahun lalu pemain kelahiran Stuttgart itu bermain sebagai pemain pinjaman di 1. FC Heidenheim di Bundesliga, di mana ia langsung menggeser kiper utama jangka panjang Kevin Müller ke bangku cadangan.

Kini pemain 24 tahun itu kembali ke ibu kota Denmark, lagi-lagi dengan status pinjaman, dan menunjukkan mengapa ia bisa menjadi opsi bagi Klopp dan posisi kiper tim DFB. Karena tertinggal kondisi latihan, Ramaj belum masuk skuad klub barunya dalam dua laga kompetitif pertama. Catatan tim pada fase itu: hasil imbang tanpa gol 0-0 di kualifikasi Conference League melawan Turku dan kekalahan pahit 0-4 di liga saat bertandang ke Viborg. Setelah itu ia mendapat kesempatan sebagai starter, dan sejak saat itu semuanya berjalan mulus bagi Copenhagen.

Secara keseluruhan, Ramaj sudah empat kali berdiri di bawah mistar untuk klub Denmark itu. Copenhagen meraih empat kemenangan dalam periode tersebut, hanya kebobolan dua gol (salah satunya penalti), dan dua kali mencatat clean sheet. Juga berkat kontribusi pemain 24 tahun itu, Copenhagen bukan hanya merayakan kelolosan ke Conference League, tetapi kini juga mengambil alih puncak klasemen di liga.

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Akankah Diant Ramaj menjalani debutnya untuk tim DFB di bawah Jürgen Klopp?

Belum lama ini ia mendapat pujian besar atas penampilan kuatnya dari seorang kenalan lama dari Bundesliga, mantan pelatih Mainz Bo Svensson, yang kini memimpin klub ibu kota Denmark itu dari pinggir lapangan. Ramaj memiliki "ketenangan saat menguasai bola dan kemampuan untuk terlibat dalam pembangunan serangan, yang memberi kami dimensi tambahan", jelas Svensson. Pada saat yang sama, kiper asal Jerman itu juga memiliki "kehadiran yang kuat" di lapangan. Ramaj membawa "ketenangan ke lini pertahanan dan memiliki mentalitas juara yang sangat kuat", puji pelatih Copenhagen tersebut.

Bersama tim kelompok umur Jerman, Ramaj, yang secara teori juga bisa bermain untuk Kosovo karena garis keturunan orang tuanya, mencatatkan sepuluh penampilan internasional. Ia terakhir kali tampil untuk tim U-20 Jerman hampir lima tahun lalu, setelah sebelumnya juga bermain untuk tim U-19 dan U-18.

Apakah Ramaj benar-benar akan mendapat ganjaran berupa caps senior pertamanya berkat performa luar biasa itu akan terjawab pada 17 September. Pada saat itulah Klopp harus menetapkan skuad finalnya untuk laga-laga Nations League yang digelar setelahnya. Pembukaannya adalah laga tandang pada 24 September melawan Belanda. Setelah itu, tim DFB akan menjamu Yunani dan Serbia, sebelum jeda internasional berakhir dengan laga kedua melawan Yunani pada 4 Oktober.