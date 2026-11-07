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Osnabrück vs Kaiserslautern: Waktu kick-off

2. Bundesliga - Pekan 11 7 Nov 2026 - 07.00 Stadium at the Bremer Brucke

VfL Osnabrück menjamu 1. FC Kaiserslautern di Bremer Brücke dalam duel divisi dua. Kondisi kedua tim sangat berbeda, dan hal itu kemungkinan akan memengaruhi jalannya pertandingan.

Osnabrück berada di peringkat ke-12 klasemen dan berjuang agar tidak tertinggal dari tim-tim papan tengah. Pelatih Timo Schultz mencari konsistensi setelah timnya mencatat hasil yang naik turun belakangan ini.

Kaiserslautern datang sebagai tim peringkat keempat klasemen dan sedang dalam performa kuat. Pelatih Torsten Lieberknecht telah membawa Setan Merah menjadi tim yang patut diperhitungkan dalam persaingan promosi.

Tim tamu dari Pfalz datang dengan penuh percaya diri: empat kemenangan dari lima pertandingan kompetitif dan tidak kebobolan satu gol pun. Itulah catatan yang menggambarkan Kaiserslautern saat ini.

Ini tugas sulit bagi Osnabrück, tetapi Bremer Brücke bisa menjadi faktor. Kemenangan kandang akan memperbaiki posisi mereka di klasemen secara signifikan.

Berikut semua informasi tentang tempat menyaksikan pertandingan hari ini secara langsung di TV dan melalui live streaming.

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi di Osnabrück dan Kaiserslautern?

Osnabrück memasuki pertandingan ini dengan catatan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Pada laga teranyar, mereka kalah 0-2 dari VfL Wolfsburg. Sebelumnya, kemenangan meyakinkan 3-0 atas Greuther Fürth sempat membangkitkan harapan. Secara keseluruhan, Osnabrück mencetak lima gol dan kebobolan enam gol dalam periode tersebut.

Kaiserslautern tampil dalam kondisi luar biasa dan datang dengan catatan empat kemenangan serta satu hasil imbang dari lima pertandingan kompetitif terakhir. Pada laga teranyar, FCK kalah 0-3 dari Hertha BSC, satu-satunya hasil mengecewakan dalam rangkaian penampilan yang selebihnya kuat. Sebelumnya, Kaiserslautern menang 2-0 atas Hannover 96 di DFB-Pokal dan menang 1-0 di kandang 1. FC Nürnberg. Dalam empat pertandingan sebelum kekalahan dari Hertha, FCK tidak kebobolan satu gol pun.

Osnabrück vs Kaiserslautern: Susunan pemain

Osnabrück vs Kaiserslautern: Performa

Osnabrück vs Kaiserslautern: Rekor pertemuan

Osnabrück vs Kaiserslautern: Klasemen