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2. Bundesliga
team-logoOsnabrueck
Stadium at the Bremer Brucke
team-logoKaiserslautern
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Menonton Osnabrück vs. Kaiserslautern secara langsung hari ini: Siapa yang menayangkan pertandingan ini di TV dan live streaming?

Osnabrueck vs Kaiserslautern
Osnabrueck
Kaiserslautern
2. Bundesliga

Di Bundesliga 2 Jerman, Osnabrück menghadapi Kaiserslautern. Namun, siapa yang menayangkan atau menyiarkan laga ini secara langsung di televisi dan live streaming hari ini?

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Osnabrück vs Kaiserslautern: Waktu kick-off

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2. Bundesliga - Pekan 11
Stadium at the Bremer Brucke

VfL Osnabrück menjamu 1. FC Kaiserslautern di Bremer Brücke dalam duel divisi dua. Kondisi kedua tim sangat berbeda, dan hal itu kemungkinan akan memengaruhi jalannya pertandingan.

Osnabrück berada di peringkat ke-12 klasemen dan berjuang agar tidak tertinggal dari tim-tim papan tengah. Pelatih Timo Schultz mencari konsistensi setelah timnya mencatat hasil yang naik turun belakangan ini.

Kaiserslautern datang sebagai tim peringkat keempat klasemen dan sedang dalam performa kuat. Pelatih Torsten Lieberknecht telah membawa Setan Merah menjadi tim yang patut diperhitungkan dalam persaingan promosi.

Tim tamu dari Pfalz datang dengan penuh percaya diri: empat kemenangan dari lima pertandingan kompetitif dan tidak kebobolan satu gol pun. Itulah catatan yang menggambarkan Kaiserslautern saat ini.

Ini tugas sulit bagi Osnabrück, tetapi Bremer Brücke bisa menjadi faktor. Kemenangan kandang akan memperbaiki posisi mereka di klasemen secara signifikan.

Berikut semua informasi tentang tempat menyaksikan pertandingan hari ini secara langsung di TV dan melalui live streaming.

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi di Osnabrück dan Kaiserslautern?

Osnabrück memasuki pertandingan ini dengan catatan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Pada laga teranyar, mereka kalah 0-2 dari VfL Wolfsburg. Sebelumnya, kemenangan meyakinkan 3-0 atas Greuther Fürth sempat membangkitkan harapan. Secara keseluruhan, Osnabrück mencetak lima gol dan kebobolan enam gol dalam periode tersebut.

Kaiserslautern tampil dalam kondisi luar biasa dan datang dengan catatan empat kemenangan serta satu hasil imbang dari lima pertandingan kompetitif terakhir. Pada laga teranyar, FCK kalah 0-3 dari Hertha BSC, satu-satunya hasil mengecewakan dalam rangkaian penampilan yang selebihnya kuat. Sebelumnya, Kaiserslautern menang 2-0 atas Hannover 96 di DFB-Pokal dan menang 1-0 di kandang 1. FC Nürnberg. Dalam empat pertandingan sebelum kekalahan dari Hertha, FCK tidak kebobolan satu gol pun.

OSN

OSN - Performa

DIF
K0-1
DOD
S1-1
ABI
K2-1
GFT
M3-0
WOB
K2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
FCK

FCK - Performa

HDH
S0-0
BOC
M2-0
FCN
M0-1
H96
M0-2
BSC
K0-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
0/5

Osnabrück vs Kaiserslautern: Susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Osnabrueck vs Kaiserslautern

Manajer

  • T. Schultz

Osnabrück vs Kaiserslautern: Performa

OSN

OSN - Performa

DIF
K0-1
DOD
S1-1
ABI
K2-1
GFT
M3-0
WOB
K2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
FCK

FCK - Performa

HDH
S0-0
BOC
M2-0
FCN
M0-1
H96
M0-2
BSC
K0-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
0/5

Osnabrück vs Kaiserslautern: Rekor pertemuan

Head to Head

OsnabrueckSeriKaiserslautern
1
1
3
2. Bundesliga
Kaiserslautern badge
Kaiserslautern
FCK
3
Osnabrueck badge
Osnabrueck
OSN
2
FT
2. Bundesliga
Osnabrueck badge
Osnabrueck
OSN
2
Kaiserslautern badge
Kaiserslautern
FCK
2
FT
3. Liga
Osnabrueck badge
Osnabrueck
OSN
0
Kaiserslautern badge
Kaiserslautern
FCK
1
FT
3. Liga
Kaiserslautern badge
Kaiserslautern
FCK
2
Osnabrueck badge
Osnabrueck
OSN
0
FT
3. Liga
Kaiserslautern badge
Kaiserslautern
FCK
1
Osnabrueck badge
Osnabrueck
OSN
3
FT
7Gol yang Dicetak9
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Osnabrück vs Kaiserslautern: Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Hertha BerlinHertha BerlinBSC
10910238+1528
M
M
S
M
M
2
NuernbergNuernbergFCN
106312413+1121
M
K
S
S
M
3
WolfsburgWolfsburgWOB
105412514+1119
M
S
M
S
M
4
KaiserslauternKaiserslauternFCK
1053297+218
K
M
M
S
M
5
MagdeburgMagdeburgFCM
105232113+817
S
M
K
M
S
6
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
104331718-115
K
S
K
S
S
7
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
104241615+114
M
K
M
M
S
8
St. PauliSt. PauliFCP
102621212012
K
S
S
M
S
9
Greuther FuerthGreuther FuerthGFT
113351319-612
K
M
K
M
K
10
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
112541820-211
S
K
S
S
K
11
Eintracht BraunschweigEintracht BraunschweigEBS
113261618-211
S
K
M
K
M
12
OsnabrueckOsnabrueckOSN
103251417-311
K
M
K
S
S
13
BochumBochumBOC
10325811-311
M
S
K
K
K
14
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
113261520-511
M
K
K
M
S
15
Hannover 96Hannover 96H96
103251016-611
M
K
S
K
M
16
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
103251321-811
M
K
M
K
K
17
DarmstadtDarmstadtSVD
10235919-109
S
S
K
M
K
18
Holstein KielHolstein KielHSK
101541012-28
K
M
S
K
S
Promosi
Play-off promosi
Play-off degradasi
Degradasi

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