Lebih dari 24 jam sebelum duel Barcelona kontra Real Madrid di El Clasico, kanal milik klub ibu kota kerajaan itu meningkatkan serangannya terhadap kepemimpinan wasit, dengan memaparkan sederet kasus yang mereka anggap mengungkap ketimpangan berulang yang menguntungkan klub Catalan tersebut, sebelum kembali menyinggung kasus Negreira yang kontroversial.

Dengan nada tajam, kanal resmi Real Madrid menempatkan keputusan-keputusan wasit sebagai sorotan utama menjelang pertandingan yang dinanti-nantikan di Stadion Camp Nou, berdasarkan perbandingan antara kasus kartu merah, gol yang dianulir, dan penalti dalam laga kedua tim selama bertahun-tahun terakhir.

Menurut yang diberitakan surat kabar Catalan "Sport", kanal tersebut mengawali serangannya dengan membandingkan jumlah kasus kartu merah sejak tahun 2000, dengan mengatakan: "Sejak tahun 2000, 12 pemain Barcelona diusir keluar lapangan, dibandingkan 23 pemain dari pihak kami, yakni hampir dua kali lipat, dan ini adalah hal yang tidak wajar ketika menyaksikan banyak tayangan."

Kanal tersebut menggunakan julukan sinis dan menghina untuk Barcelona, dengan menggabungkan nama klub itu dengan teknologi wasit video asisten (VAR), sebelum kemudian menyinggung kasus-kasus yang menyangkut Sergio Busquets, Gavi, dan Frenkie de Jong, dengan menganggap bahwa sebagian pelanggaran mereka seharusnya berujung kartu merah.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Eskalasi itu tidak berhenti pada kasus kartu merah, karena kanal tersebut beralih ke berkas gol-gol yang dianulir, dengan menyajikan angka-angka yang mereka sebut mencerminkan ketimpangan dalam keputusan antara kedua rival.

Kanal itu mengatakan: "Empat gol Barcelona dianulir, dibandingkan 20 gol milik Real Madrid. Gol-gol kami dianulir secara tidak adil, sementara gol-gol mereka disahkan secara tidak adil. Ini adalah sebuah skandal."

Kanal tersebut juga menuding para wasit mengesahkan gol Barcelona meskipun terdapat posisi offside atau pelanggaran yang mendahuluinya, sementara di sisi lain menganulir gol Real Madrid yang mereka anggap sah.

Kritik itu meluas hingga ke urusan penalti, karena kanal tersebut mengatakan: "Ada banyak penalti yang tidak diberikan untuk kami, sementara mereka memberikan penalti akibat aksi diving."

Kemudian kanal itu meningkatkan tudingannya dengan mengatakan bahwa ada "ketimpangan kepemimpinan wasit dalam laga-laga El Clasico, selalu ke arah yang sama", merujuk pada apa yang mereka anggap sebagai pola berulang dari keputusan-keputusan yang menguntungkan Barcelona.

Dan pada bagian paling tajam dari pernyataannya, kanal tersebut menggunakan ungkapan sinis mengenai dampak tayangannya terhadap para suporter klub ibu kota kerajaan itu, dengan mengatakan: "Menyaksikan video-video kami berbahaya bagi kesehatan para pendukung Real Madrid, di tengah semua kasus yang tidak wajar ini."

Kasus Negreira kembali mengemuka di penghujung serangan itu, setelah kanal tersebut mengatakan: "Merekalah yang membayarkan uang itu", dalam sindiran baru terhadap kasus yang berkaitan dengan pembayaran yang dilakukan Barcelona kepada sebuah perusahaan yang terkait dengan Jose Maria Negreira, mantan pejabat di komite wasit Spanyol.

Kanal tersebut menutup serangannya dengan menyindir foto-foto yang menyatukan para pemain Barcelona dengan para wasit, dengan mengatakan: "Jose Mota bisa membuat video-video yang menyatukan para pemain Barcelona dengan para wasit", merujuk pada aktor komedi Spanyol tersebut.