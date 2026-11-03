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Champions League
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Menonton Fenerbahçe vs Liverpool secara langsung hari ini: Siapa yang menayangkan atau menyiarkan pertandingan ini di TV dan live streaming?

Fenerbahce vs Liverpool
Fenerbahce
Liverpool
Champions League

Fenerbahçe menghadapi Liverpool di Liga Champions. Namun, siapa yang menayangkan pertandingan ini secara langsung di televisi dan live streaming hari ini?

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Fenerbahçe vs. Liverpool: Waktu kick-off

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Champions League - Pekan 4
Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

Pertandingan antara Fenerbahçe dan Liverpool dimulai pada 4 November 2026 pukul 18.45.

Fenerbahçe vs. Liverpool hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan secara langsung di TV dan streaming?

Pertandingan Liga Champions antara Fenerbahçe dan Liverpool disiarkan langsung di DAZN.

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi pada Fenerbahçe dan Liverpool?

Fenerbahçe datang ke pertandingan ini dengan catatan buruk: Dari lima laga kompetitif terakhir, klub tersebut hanya meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan. Terakhir, mereka kalah 1-2 dari Göztepe di Süper Lig. Kekalahan telak 0-6 dari Aston Villa di Liga Champions terasa sangat menyakitkan, sementara hasil imbang 2-2 melawan Slavia Praha menjadi satu-satunya raihan poin mereka di kompetisi Eropa. Dalam lima pertandingan, Fenerbahçe mencetak sembilan gol, tetapi kebobolan sebelas kali.

Liverpool berada dalam kondisi yang jauh lebih baik: Mereka meraih empat kemenangan dari lima pertandingan terakhir, dengan kekalahan 0-1 dari Arsenal sebagai satu-satunya noda dalam catatan tersebut. Yang paling menonjol adalah kemenangan 4-3 atas Villarreal di Liga Champions serta kemenangan 2-0 atas Brighton di Liga Primer. Dalam periode ini, The Reds mencetak delapan gol dan hanya kebobolan tiga kali.

FB

FB - Performa

AVL
K6-0
ALS
M3-0
SLP
S2-2
GAL
K2-1
GOZ
K1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/12
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
LIV

LIV - Performa

BRE
M1-2
VIL
M4-3
BHA
M2-0
CHE
M1-1
ARS
K0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Fenerbahçe vs. Liverpool: Susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Fenerbahce vs Liverpool

4-2-3-1
Fenerbahce crest
Fenerbahce
FB
Formasi
Liverpool crest
Liverpool
LIV
4-2-3-1
EdersonEdersonM. SkriniarM. SkriniarN. SemedoN. SemedoL. MercanL. MercanY. DemirY. DemirO. AydinO. AydinK. AkturkogluK. AkturkogluM. GuendouziM. GuendouziN. KanteN. KanteM. GreenwoodM. GreenwoodV. MuriqiV. MuriqiA. BeckerA. BeckerR. AraujoR. AraujoJ. JacquetJ. JacquetV. van DijkV. van DijkK. TsimikasK. TsimikasB. BarcolaB. BarcolaF. WirtzF. WirtzV. MunozV. MunozA. Mac AllisterA. Mac AllisterD. SzoboszlaiD. SzoboszlaiA. IsakA. Isak
Liverpool crest
Liverpool
LIV
4-2-3-1
Fenerbahce

Susunan Pemain Utama

Liverpool

Manajer

  • D. Kuyt
  • A. Iraola

Fenerbahçe vs. Liverpool: Performa

FB

FB - Performa

AVL
K6-0
ALS
M3-0
SLP
S2-2
GAL
K2-1
GOZ
K1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/12
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
LIV

LIV - Performa

BRE
M1-2
VIL
M4-3
BHA
M2-0
CHE
M1-1
ARS
K0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Fenerbahçe vs. Liverpool: Rekor pertemuan

Fenerbahçe vs. Liverpool: Klasemen

#
MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
M
M
M
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
M
M
M
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
M
M
M
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
M
M
M
5
Sporting CPSporting CPSCP
430184+49
M
K
M
M
6
Real BetisReal BetisBET
330074+39
M
M
M
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
S
M
M
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
421174+37
K
S
M
M
9
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
K
M
M
10
ComoComoCOM
3201105+56
M
K
M
11
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
M
K
M
12
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
M
M
K
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
M
K
M
14
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
M
M
K
K
15
Bayern MunichBayern MunichFCB
3120105+55
S
S
M
16
RomaRomaROM
311185+34
M
K
S
17
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
S
M
K
18
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
K
K
M
S
19
PSVPSVPSV
31112204
M
K
S
20
VillarrealVillarrealVIL
31028803
K
M
K
21
InterInterINT
310256-13
M
K
K
22
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
K
K
M
23
SSC NapoliSSC NapoliNAP
310257-23
M
K
K
24
LASKLASKLAS
310269-33
M
K
K
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
K
M
K
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
K
M
K
27
LensLensRCL
310237-43
K
K
M
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
K
M
K
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
K
K
M
30
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
K
M
K
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
S
K
S
32
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
301247-31
S
K
K
33
VikingVikingVIK
301259-41
K
S
K
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
K
K
K
35
LilleLilleLIL
3003410-60
K
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
K
K
K
Lolos ke 16 besar

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