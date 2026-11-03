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Fenerbahçe vs. Liverpool: Waktu kick-off

Champions League - Pekan 4 4 Nov 2026 - 12.45 Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

Pertandingan antara Fenerbahçe dan Liverpool dimulai pada 4 November 2026 pukul 18.45.

Fenerbahçe vs. Liverpool hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan secara langsung di TV dan streaming?

Pertandingan Liga Champions antara Fenerbahçe dan Liverpool disiarkan langsung di DAZN.

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi pada Fenerbahçe dan Liverpool?

Fenerbahçe datang ke pertandingan ini dengan catatan buruk: Dari lima laga kompetitif terakhir, klub tersebut hanya meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan. Terakhir, mereka kalah 1-2 dari Göztepe di Süper Lig. Kekalahan telak 0-6 dari Aston Villa di Liga Champions terasa sangat menyakitkan, sementara hasil imbang 2-2 melawan Slavia Praha menjadi satu-satunya raihan poin mereka di kompetisi Eropa. Dalam lima pertandingan, Fenerbahçe mencetak sembilan gol, tetapi kebobolan sebelas kali.

Liverpool berada dalam kondisi yang jauh lebih baik: Mereka meraih empat kemenangan dari lima pertandingan terakhir, dengan kekalahan 0-1 dari Arsenal sebagai satu-satunya noda dalam catatan tersebut. Yang paling menonjol adalah kemenangan 4-3 atas Villarreal di Liga Champions serta kemenangan 2-0 atas Brighton di Liga Primer. Dalam periode ini, The Reds mencetak delapan gol dan hanya kebobolan tiga kali.

Fenerbahçe vs. Liverpool: Susunan pemain

Fenerbahçe vs. Liverpool: Performa

Fenerbahçe vs. Liverpool: Rekor pertemuan

Fenerbahçe vs. Liverpool: Klasemen