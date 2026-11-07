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2. Bundesliga
team-logoFC Heidenheim
Voith-Arena
team-logoHannover 96
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Menonton FC Heidenheim vs. Hannover 96 secara langsung hari ini: Siapa yang menayangkan pertandingan di TV dan live streaming?

FC Heidenheim vs Hannover 96
FC Heidenheim
Hannover 96
2. Bundesliga

Di 2. Bundesliga, FC Heidenheim menghadapi Hannover 96. Namun, siapa yang menayangkan atau menyiarkan pertandingan ini secara langsung di TV dan live streaming hari ini?

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FC Heidenheim vs Hannover 96: Waktu kick-off

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2. Bundesliga - Pekan 11
Voith-Arena

FC Heidenheim menjamu Hannover 96 dalam duel 2. Bundesliga di Voith-Arena, Heidenheim. Kedua klub tengah berada dalam fase musim yang berbeda, sehingga laga ini menyimpan ketegangan tersendiri.

Frank Schmidt membawa Heidenheim, yang menempati peringkat ketujuh klasemen, ke pertandingan ini. Namun, FCH baru saja kalah 1-2 dalam laga kandang melawan Karlsruher SC. Itu merupakan kekalahan kedua mereka dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Schmidt kini harus mengembalikan konsistensi yang sempat menjadi ciri Heidenheim pada fase-fase sebelumnya musim ini.

Hannover 96 datang dengan semangat baru. Di bawah pelatih Sandro Wagner, tim asal Niedersachsen itu baru saja meraih kemenangan 2-1 atas Dynamo Dresden, kemenangan pertama di bawah pelatih baru tersebut. Meski demikian, situasinya masih sulit: Hannover berada di peringkat ke-15 klasemen dengan sebelas poin dari sepuluh pertandingan.

Wagner sendiri berbicara terus terang seperti biasa seusai kemenangan itu. Dalam konferensi pers, ia menegaskan bahwa dirinya tidak sepenuhnya puas dengan penampilan tim dan menilai hasilnya tanpa berlebihan: "Itu memang tidak bagus", meski tiga poin tetap penting. Sikap ini menjadi ciri pendekatannya bersama Hannover.

Situasinya jelas: Heidenheim ingin menjaga posisi di paruh atas klasemen, sedangkan Hannover membutuhkan poin untuk menjauh dari persaingan menghindari degradasi. Berikut informasi mengenai tempat menyaksikan pertandingan ini secara langsung.

Topik pekan ini: Apa yang terjadi pada FC Heidenheim dan Hannover 96?

FC Heidenheim memasuki pertandingan ini dengan catatan satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Terakhir, FCH kalah 1-2 dari Karlsruher SC. Sebelumnya, mereka bermain imbang 1-1 melawan Energie Cottbus serta kalah 1-3 dari VfL Wolfsburg. Dalam lima pertandingan tersebut, Heidenheim mencetak lima gol dan kebobolan tujuh gol.

Hannover 96 mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Kemenangan terbaru mereka adalah hasil 2-1 atas Dynamo Dresden. Sebelumnya, Hannover kalah 0-2 dari Braunschweig dan bermain imbang 1-1 melawan St. Pauli. Dalam periode tersebut, Hannover mencetak empat gol dan kebobolan delapan gol.

HDH

HDH - Performa

ABI
S2-2
FCK
S0-0
WOB
K3-1
COT
S1-1
KSC
K2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
H96

H96 - Performa

FCM
K3-0
FCP
S1-1
EBS
K2-0
FCK
K0-2
DOD
M2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
3/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

FC Heidenheim vs Hannover 96: Susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain FC Heidenheim vs Hannover 96

Manajer

  • F. Schmidt

FC Heidenheim vs Hannover 96: Performa

HDH

HDH - Performa

ABI
S2-2
FCK
S0-0
WOB
K3-1
COT
S1-1
KSC
K2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
H96

H96 - Performa

FCM
K3-0
FCP
S1-1
EBS
K2-0
FCK
K0-2
DOD
M2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
3/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

FC Heidenheim vs Hannover 96: Rekor pertemuan

Head to Head

FC HeidenheimSeriHannover 96
4
0
1
2. Bundesliga
Hannover 96 badge
Hannover 96
H96
0
FC Heidenheim badge
FC Heidenheim
HDH
3
FT
2. Bundesliga
FC Heidenheim badge
FC Heidenheim
HDH
2
Hannover 96 badge
Hannover 96
H96
1
FT
2. Bundesliga
FC Heidenheim badge
FC Heidenheim
HDH
3
Hannover 96 badge
Hannover 96
H96
1
FT
2. Bundesliga
Hannover 96 badge
Hannover 96
H96
1
FC Heidenheim badge
FC Heidenheim
HDH
0
FT
2. Bundesliga
Hannover 96 badge
Hannover 96
H96
1
FC Heidenheim badge
FC Heidenheim
HDH
3
FT
11Gol yang Dicetak4
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

FC Heidenheim vs Hannover 96: Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Hertha BerlinHertha BerlinBSC
10910238+1528
M
M
S
M
M
2
NuernbergNuernbergFCN
117312613+1324
M
M
K
S
S
3
KaiserslauternKaiserslauternFCK
11632107+321
M
K
M
M
S
4
WolfsburgWolfsburgWOB
105412514+1119
M
S
M
S
M
5
MagdeburgMagdeburgFCM
105232113+817
S
M
K
M
S
6
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
115241816+217
M
M
K
M
M
7
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
104331718-115
K
S
K
S
S
8
St. PauliSt. PauliFCP
102621212012
K
S
S
M
S
9
Greuther FuerthGreuther FuerthGFT
113351319-612
K
M
K
M
K
10
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
112541820-211
S
K
S
S
K
11
Eintracht BraunschweigEintracht BraunschweigEBS
113261618-211
S
K
M
K
M
12
BochumBochumBOC
10325811-311
M
S
K
K
K
13
OsnabrueckOsnabrueckOSN
113261418-411
K
K
M
K
S
14
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
113261520-511
M
K
K
M
S
15
Hannover 96Hannover 96H96
103251016-611
M
K
S
K
M
16
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
103251321-811
M
K
M
K
K
17
DarmstadtDarmstadtSVD
11236921-129
K
S
S
K
M
18
Holstein KielHolstein KielHSK
111551114-38
K
K
M
S
K
Promosi
Play-off promosi
Play-off degradasi
Degradasi

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