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FC Heidenheim vs Hannover 96: Waktu kick-off

2. Bundesliga - Pekan 11 8 Nov 2026 - 07.30 Voith-Arena

FC Heidenheim menjamu Hannover 96 dalam duel 2. Bundesliga di Voith-Arena, Heidenheim. Kedua klub tengah berada dalam fase musim yang berbeda, sehingga laga ini menyimpan ketegangan tersendiri.

Frank Schmidt membawa Heidenheim, yang menempati peringkat ketujuh klasemen, ke pertandingan ini. Namun, FCH baru saja kalah 1-2 dalam laga kandang melawan Karlsruher SC. Itu merupakan kekalahan kedua mereka dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Schmidt kini harus mengembalikan konsistensi yang sempat menjadi ciri Heidenheim pada fase-fase sebelumnya musim ini.

Hannover 96 datang dengan semangat baru. Di bawah pelatih Sandro Wagner, tim asal Niedersachsen itu baru saja meraih kemenangan 2-1 atas Dynamo Dresden, kemenangan pertama di bawah pelatih baru tersebut. Meski demikian, situasinya masih sulit: Hannover berada di peringkat ke-15 klasemen dengan sebelas poin dari sepuluh pertandingan.

Wagner sendiri berbicara terus terang seperti biasa seusai kemenangan itu. Dalam konferensi pers, ia menegaskan bahwa dirinya tidak sepenuhnya puas dengan penampilan tim dan menilai hasilnya tanpa berlebihan: "Itu memang tidak bagus", meski tiga poin tetap penting. Sikap ini menjadi ciri pendekatannya bersama Hannover.

Situasinya jelas: Heidenheim ingin menjaga posisi di paruh atas klasemen, sedangkan Hannover membutuhkan poin untuk menjauh dari persaingan menghindari degradasi. Berikut informasi mengenai tempat menyaksikan pertandingan ini secara langsung.

Topik pekan ini: Apa yang terjadi pada FC Heidenheim dan Hannover 96?

FC Heidenheim memasuki pertandingan ini dengan catatan satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Terakhir, FCH kalah 1-2 dari Karlsruher SC. Sebelumnya, mereka bermain imbang 1-1 melawan Energie Cottbus serta kalah 1-3 dari VfL Wolfsburg. Dalam lima pertandingan tersebut, Heidenheim mencetak lima gol dan kebobolan tujuh gol.

Hannover 96 mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Kemenangan terbaru mereka adalah hasil 2-1 atas Dynamo Dresden. Sebelumnya, Hannover kalah 0-2 dari Braunschweig dan bermain imbang 1-1 melawan St. Pauli. Dalam periode tersebut, Hannover mencetak empat gol dan kebobolan delapan gol.

FC Heidenheim vs Hannover 96: Susunan pemain

FC Heidenheim vs Hannover 96: Performa

FC Heidenheim vs Hannover 96: Rekor pertemuan

FC Heidenheim vs Hannover 96: Klasemen