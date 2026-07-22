Bintang Portugal Luis Figo, peraih trofi Ballon d'Or pada tahun 2000, mengeluarkan duet Lionel Messi dan Lamine Yamal dari daftar kandidat terkuat peraih Ballon d'Or tahun ini, meski keduanya berhasil mencapai final Piala Dunia 2026. Sebaliknya, ia menominasikan 4 nama lain untuk merebut penghargaan tersebut.

Figo mengatakan bahwa penampilan yang ditunjukkan Rodri di Piala Dunia menempatkannya di barisan terdepan para kandidat, menegaskan bahwa gelandang Spanyol itu memperbesar peluangnya setelah level istimewa yang ia tampilkan sepanjang turnamen.

Ia menambahkan, dalam pernyataan yang dikutip surat kabar Spanyol "Marca" pada hari Rabu ini, "Rodri menampilkan Piala Dunia yang luar biasa, dan hal ini bisa memberatkan timbangan ke arahnya dalam persaingan Ballon d'Or."

Figo menyinggung bahwa pembicaraan mengenai ketertarikan Real Madrid untuk merekrut Rodri adalah hal yang wajar, menjelaskan: "Saya rasa merampungkan transfer ini akan sulit karena ia terikat kontrak dengan Manchester City, tetapi semua orang tahu bahwa Real Madrid selalu berupaya mendatangkan pemain terbaik di dunia."

Baca juga:

Susunan pemain ideal Piala Dunia.. kejutan dari Afrika dan absennya sejumlah nama kontroversial

Bintang Portugal itu menilai bahwa pemain Prancis Kylian Mbappe juga layak masuk dalam jajaran kandidat terkuat, setelah turnamen besar yang ia tampilkan, meski Rodri tidak mencatatkan angka-angka mencolok dalam hal gol atau umpan kunci.

Ia berkata: "Meskipun Rodri tidak terlalu bersinar dari sisi gol atau umpan kunci, ia menampilkan turnamen yang luar biasa. Selain itu, Mbappe, berkat apa yang ia tampilkan di Piala Dunia, harus berada di antara para kandidat."

Figo juga memasukkan duet Paris Saint-Germain ke dalam daftarnya, yaitu pemain Portugal Vitinha dan pemain Prancis Desire Doue, seraya menyinggung bahwa apa yang mereka tampilkan sepanjang musim, terutama setelah menjuarai Liga Champions Eropa, menjadikan keduanya sebagai pesaing terkuat perebutan penghargaan tersebut.

Ia menambahkan, "Saya rasa Vitinha dan Doue menampilkan musim yang luar biasa, sekalipun Piala Dunia bukanlah yang terbaik bagi keduanya, khususnya bersama timnas Portugal, tetapi mereka layak masuk dalam daftar kandidat."

Gelar yang layak

Dalam konteks lain, Figo memuji level yang ditunjukkan timnas Spanyol di Piala Dunia, menganggap bahwa mereka layak merebut gelar tersebut secara pantas.

Ia menjelaskan, "Spanyol adalah tim terbaik, tidak hanya di laga final, tetapi sepanjang turnamen. Mereka hanya kebobolan satu gol, menjadi yang paling stabil, dan menampilkan sepak bola terbaik, karena itu gelar mereka memang layak."

Figo juga menyinggung kembalinya pelatih Portugal Jose Mourinho untuk melatih Real Madrid, menegaskan bahwa tugas terpenting di hadapannya adalah mengembalikan tim ke panggung juara.

Ia menutup pernyataannya dengan mengatakan: "Saya rasa tujuan terpenting Real Madrid saat ini adalah kembali meraih gelar-gelar setelah dua musim tanpa trofi."