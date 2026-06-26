Menolak tawaran sebesar 55 juta poundsterling... Newcastle menutup pintu bagi Arsenal

Laporan dari Brasil mengungkapkan bahwa Newcastle United menolak tawaran resmi senilai 55 juta poundsterling dari Arsenal untuk mendapatkan jasa gelandang andalannya.

Langkah ini diambil setelah pihak "The Gunners" membuka pembicaraan awal dengan pemain Brasil Bruno Guimarães, yang diwarnai dengan sinyal-sinyal positif yang mengisyaratkan kemungkinan terwujudnya kesepakatan tersebut. Namun, ESPN menegaskan bahwa manajemen Newcastle tetap pada pendiriannya untuk sama sekali tidak melepas salah satu pilar utama tim.

Manajemen Newcastle berupaya keras untuk mempertahankan Gemarish dengan kontrak baru, terutama karena kontraknya saat ini—yang dimulai sejak ia bergabung dengan tim pada Januari 2022 dari Olympique Lyonnais di Prancis—hanya tersisa dua tahun lagi, di mana pemain internasional Brasil tersebut telah tampil dalam lebih dari 150 pertandingan bersama klub Inggris tersebut.

Upaya ini dilakukan di tengah tekanan besar yang dihadapi Newcastle untuk mempertahankan skuadnya, terutama setelah kehilangan bintang mereka, Anthony Gordon, yang pindah ke Barcelona, serta meningkatnya minat klub-klub besar terhadap sejumlah pemain lain dalam tim.

Di sisi lain, Arsenal tampaknya bertekad untuk memperkuat lini tengahnya sebagai salah satu prioritas utama musim panas ini, menyusul kesuksesan bersejarah mereka dalam meraih gelar Liga Primer Inggris untuk pertama kalinya dalam 22 tahun.

Ambisi juara Liga Premier ini tidak berhenti pada Gimarães, karena klub tersebut juga memantau situasi pemain Italia Sandro Tonali di Newcastle, meskipun Tottenham tampaknya paling aktif dalam negosiasi ini sejauh ini, dengan Manchester City juga ikut dalam perburuan tersebut, Selain itu, manajemen Arsenal juga mengincar pemain Aston Villa, Morgan Rogers, di samping minat mereka yang terus berlanjut terhadap penyerang Atlético Madrid, Julián Álvarez.