Crystal Palace menerima pukulan baru dalam upaya memperbaiki performa tim, setelah Eddie Howe menolak tawaran untuk menjadi juru taktik, sehingga salah satu nama paling menonjol yang disebut-sebut sebagai pengganti pelatih Prancis Pierre Sage pun menjauh, di tengah merosotnya hasil tim dan posisi mereka di dasar klasemen liga.

Menurut situs Prancis "Foot Mercato", Crystal Palace bersiap melepas jasa Sage selama jeda internasional, sembari mempertimbangkan sejumlah opsi untuk menangani tugas tersebut, dengan Thomas Frank, mantan pelatih Tottenham dan Brentford, berada di urutan terdepan, selain Sean Dyche.

Di sisi lain, surat kabar Inggris "The Sun" mengungkapkan bahwa Eddie Howe menolak tawaran terbaru dari klub London tersebut, meski ia siap untuk kembali melatih, setelah meninggalkan Newcastle United pada Juli lalu, usai lima tahun memimpin tim kepelatihannya.

Nama pelatih Inggris berusia 48 tahun itu juga dikaitkan dengan Manchester United, karena ia termasuk salah satu kandidat untuk memegang kendali apabila manajemen klub memutuskan untuk mengganti Michael Carrick.