Menolak tawaran dari Arab Saudi dan Qatar... Carvajal memilih pindah ke klub raksasa Eropa

Inter Milan, juara Serie A, sedang berupaya merekrut pemain asal Spanyol Dani Carvajal, bek sayap mantan Real Madrid, setelah upaya mereka untuk mendatangkan pemain asal Argentina Marco Balestra—yang pindah ke Chelsea dengan nilai transfer 55 juta euro—gagal. Kesepakatan ini berpotensi memberikan Nerazzurri pengganti yang ideal untuk Denzel Dumfries.

Komentator Italia Sergio Testa mengungkapkan minat serius Inter Milan terhadap bek kelahiran Madrid tersebut, dengan mengatakan: “Setelah Inter Milan gagal merekrut Balestra seharga 55 juta euro, Dani Carvajal kini masuk dalam daftar kandidat untuk mengisi posisi bek sayap utama dan membantu para pemain muda,” sambil menegaskan bahwa kemungkinan ini mendapat perhatian besar dari klub Italia tersebut.

Daya tarik kesepakatan ini terletak pada fakta bahwa Carvajal akan resmi menjadi pemain bebas transfer setelah 30 Juni mendatang, yang berarti Inter tidak perlu membayar biaya transfer, melainkan hanya bonus penandatanganan saja. Hal ini memungkinkan klub untuk menginvestasikan 55 juta euro yang semula dialokasikan untuk Balestra guna memenuhi tuntutan finansial pemain asal Spanyol tersebut.

Di sisi lain, Carvajal tampaknya tertarik dengan gagasan bergabung dengan juara Italia saat ini, karena ia tidak ingin tetap di Spanyol untuk menghindari berhadapan dengan Real Madrid. Selain itu, ia juga tertarik dengan kesempatan bermain di liga yang memungkinkannya menampilkan performa bagus yang bisa mengembalikannya ke skuad tim nasional Spanyol, serta tetap berkompetisi di Liga Champions.

Meskipun ada tawaran menggiurkan dari Arab Saudi dan Qatar, faktor keluarga mungkin akan membuat Italia menjadi pilihan yang lebih menarik, karena iparnya, penyerang Joselu, kemungkinan akan kembali ke Spanyol, sehingga Serie A menjadi pilihan terbaik bagi bek sayap asal Spanyol tersebut.

Inter Milan menyadari bahwa merekrut Carvajal berarti memiliki bek kanan yang mampu memberikan kontribusi langsung, di mana ia akan mampu menampilkan performa tingkat tinggi dengan mendapatkan waktu bermain yang teratur. Selain itu, gaya permainannya yang memadukan kemampuan bertahan dan kontribusi ofensif yang efektif sangat sesuai dengan kebutuhan klub.