Alvarez, yang sangat ingin pindah ke FC Barcelona, tidak masuk skuad saat Atletico menang 2-1 dalam laga uji coba melawan Olympique Marseille pada Jumat. Menurut laporan stasiun televisi Argentina TyC Sports, hal itu terjadi atas permintaan tegas Alvarez. Ia disebut telah meminta pelatih Diego Simeone agar tidak perlu lagi bermain untuk Atletico.

Selain itu, para penasihat sang penyerang juga dikabarkan mendesak petinggi klub top Spanyol tersebut di bawah CEO Miguel Angel Gil untuk segera menggelar pembicaraan. Posisi kubu Alvarez pun jelas: kepindahan ke Barca, yang telah menjadikan pemain Argentina itu sebagai target impian mereka untuk lini serang, harus diupayakan secepat mungkin.

Sejak tak lama setelah Alvarez kembali dari liburan Piala Dunia pada awal pekan ini, isu tersebut sudah menjadi sorotan besar. Menurut Mundo Deportivo, pemain berusia 26 tahun itu sebenarnya sudah ingin mencari pembicaraan dengan Simeone dan Gil pada Senin, tetapi tidak bertemu dengan keduanya di pusat latihan. Menurut laporan tersebut, Alvarez karena itu "meledak" dan sangat marah, serta menegaskan kepada orang-orang yang hadir bahwa ia tidak lagi ingin bermain untuk Atleti. Dalam skenario paling ekstrem, ia kabarnya bahkan bisa melakukan mogok latihan.

Ia sangat ingin ke FC Barcelona: Atletico juga tanpa Julian Alvarez saat start liga?

Saga transfer Alvarez sudah berlangsung selama beberapa pekan. Tawaran senilai 120 juta euro dari Barcelona disebut telah ditolak Atletico, yang bersikeras pada klausul pelepasan senilai 500 juta euro. Kontrak Alvarez di Madrid masih berlaku hingga 2030.

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Lalu bagaimana kelanjutannya? Pelatih Simeone ingin mengandalkan Alvarez saat laga pembuka liga di kandang melawan Malaga pada Rabu, tetapi itu tampaknya tidak akan terjadi. Menurut TyC Sports , pemain tim nasional Argentina itu menutup kemungkinan tampil karena merasa secara mental tidak berada dalam kondisi untuk melakukannya. Pada akhirnya, akibat spekulasi transfer tersebut, ia terancam mendapat reaksi marah dari fans Atletico.

Alvarez pindah ke Madrid dari Manchester City pada 2024 dengan nilai transfer 75 juta euro dan merupakan salah satu pemain terpenting di Atletico. Musim lalu, ia mencatatkan 20 gol dan sembilan assist dalam 49 penampilan di semua kompetisi.