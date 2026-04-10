Menolak pengampunan untuknya... Rossiniur mengungkap detail pembicaraan rahasia dengan Enzo

Pelatih Chelsea, Liam Rossiniore, tetap pada pendiriannya terkait sanksi skorsing yang dijatuhkan kepada kapten tim, Enzo Fernández, dan menegaskan bahwa pemain asal Argentina itu tidak akan bisa diturunkan saat menghadapi Manchester City dalam laga Liga Primer Inggris, Minggu mendatang.

Rosiner menjelaskan, dalam konferensi pers pra-pertandingan: "Ada beberapa kendala yang masih harus diatasi oleh klub dan pemain sebelum Fernandez kembali ke skuad utama tim."

Hal ini merupakan hukuman atas pernyataan yang dilontarkan pemain tersebut selama jeda internasional terakhir, yang memicu perdebatan mengenai masa depannya bersama klub London tersebut.

Fernandes memang sudah tidak masuk dalam skuad Chelsea yang meraih kemenangan telak 7-0 atas Port Vale di Piala FA akhir pekan lalu, dan Rossiner menegaskan bahwa skorsing tersebut akan diperpanjang hingga laga melawan Manchester City.

Pernyataan Fernandes tersebut mengisyaratkan ketertarikannya untuk tinggal di Spanyol, yang memicu keraguan mengenai kesetiaannya kepada Stamford Bridge, terutama setelah ia menyebutkan kemungkinan ketertarikannya pada klub Real Madrid.

Rosiner menggambarkan pernyataan pemain internasional Argentina itu sebagai "melampaui batas", terutama terkait kecintaannya tinggal di Spanyol, sambil menegaskan tetap pada keputusannya awal untuk menangguhkan pemain tersebut dari dua pertandingan berturut-turut.

Dia menjelaskan: "Saya telah melakukan percakapan yang baik dengan Enzo, bahkan tiga atau empat kali, dan dia telah meminta maaf kepada saya dan klub. Kami akan menangani hal ini setelah pertandingan penting pada hari Minggu."

Rosiner menambahkan: "Ini adalah pertemuan serius mengenai topik serius. Saya tidak meragukan karakternya atau siapa dia sebagai pribadi, tetapi saya percaya orang-orang bisa salah, dan hukuman atas kesalahan tidak bisa diabaikan."