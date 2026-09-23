Menolak Mengulang Pengalaman Zidane: Kisah Tawaran Fantastis Al Ahly untuk Merekrut Deschamps

Laporan media mengungkap detail tawaran fantastis yang diajukan klub Al-Ahli Arab Saudi untuk merekrut Didier Deschamps, mantan pelatih timnas Prancis, sebelum awal musim ini.

Al-Ahli sebelumnya telah merekrut pelatih Belanda, Marino Pusic, untuk memimpin tim selama musim ini, menggantikan pelatih Jerman Matthias Jaissle, setelah namanya dikaitkan dengan sejumlah pelatih kelas dunia, seperti Deschamps sendiri.

Surat kabar Prancis "L'Equipe" menyebutkan bahwa Fabrice Bocquet, CEO Al-Ahli, menawari Deschamps kontrak yang berlaku untuk 3 tahun ke depan, dengan gaji sebesar 10 juta euro.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa dewan direksi Al-Ahli, yang berada di bawah Dana Investasi Publik Arab Saudi, pada akhirnya memutuskan untuk merekrut Pusic.

Menurut "L'Equipe", pelatih Prancis itu tampaknya tidak terburu-buru untuk kembali melatih pada musim ini, di mana ia mungkin akan mengambil waktu istirahat hingga akhir musim untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarganya, setelah 14 tahun berturut-turut bersama Prancis.

Namun pada saat yang sama, Deschamps tidak berniat mengulangi pengalaman rekan senegaranya, Zinedine Zidane, ketika ia tetap jauh dari dunia kepelatihan selama 5 tahun penuh, sejak pengalaman kepelatihan terakhirnya bersama Real Madrid, hingga akhirnya ia sendiri yang menggantikannya di timnas Prancis.

Perlu diingat bahwa Al-Ahli mengalami kesulitan besar di bawah asuhan Pusic sejak awal musim ini, dan hasil negatif terakhir mereka adalah tersingkir dari turnamen Piala Interkontinental Antarklub pada babak perempat final, setelah kekalahan dari klub Afrika Selatan Mamelodi Sundowns dengan skor 1-2.