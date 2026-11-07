Menolak Menghitung Tendangan Mbappe Meski Berdarah: Siapa Rojas, Wasit Laga Besar Barcelona vs Atletico?

Komite Wasit mengumumkan penunjukan wasit asal Spanyol, Javier Alberola Rojas, untuk memimpin laga yang dinanti antara Atletico Madrid dan Barcelona, yang dijadwalkan berlangsung besok Minggu, dalam ajang Liga Spanyol, pada pertandingan yang memiliki arti penting dalam perebutan puncak klasemen.

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", wasit Javier Iglesias Villanueva akan menangani tugas teknologi video (VAR), dalam penunjukan wasit penting kedua musim ini.

Alberola Rojas berusia 34 tahun, lahir di kota Ciudad Real, dan dianggap sebagai salah satu wasit muda yang paling menonjol dalam sepak bola Spanyol, setelah ia melakukan debutnya di Liga Champions Eropa belum lama ini, meskipun ia sudah berada dalam kelompok pertama wasit Uni Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA).

Memimpin big match Barcelona dan Atletico untuk pertama kalinya

Pertandingan besok akan menjadi penampilan ketujuh sang wasit di Liga Spanyol pada musim ini, sekaligus menjadi laga pertama antara Atletico Madrid dan Barcelona yang ia pimpin sepanjang kariernya di kasta teratas.

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Alberola Rojas sebelumnya telah memimpin 21 pertandingan Atletico Madrid di Liga Spanyol, di mana tim meraih 12 kemenangan berbanding empat hasil imbang dan lima kekalahan. Pertandingan terakhir yang ia pimpin untuk tim ibu kota tersebut adalah melawan Sevilla pada pekan ketiga musim ini, yang berakhir dengan kemenangan Atletico 3-1 di Stadion Sanchez Pizjuan.

Wasit yang sama juga memimpin final Piala Raja Spanyol tahun 2026, yang dikalahkan oleh Atletico Madrid di hadapan Real Sociedad melalui adu penalti, setelah waktu normal dan perpanjangan waktu berakhir imbang 2-2 di Stadion La Cartuja.

Adapun untuk Barcelona, Alberola Rojas telah memimpin 13 pertandingan mereka di liga, di mana tim Catalan itu meraih 10 kemenangan dan dua hasil imbang, berbanding hanya satu kekalahan.

Pertandingan terakhir yang ia pimpin untuk Barcelona adalah pada Februari lalu, ketika tim menang atas Levante dengan tiga gol tanpa balas di Stadion Spotify Camp Nou, sementara satu-satunya kekalahan terjadi pada 20 Mei 2023, saat mereka takluk dari Real Sociedad dengan skor 2-1 di kandang sendiri.

Insiden wasit yang kontroversial

Penunjukan Alberola Rojas datang setelah namanya dikaitkan dengan insiden wasit yang memicu kemarahan Real Madrid pada musim lalu ketika ia menolak memberikan penalti untuk pemain Prancis Kylian Mbappe dalam laga melawan Girona, sebuah momen yang berubah menjadi pusat perdebatan luas di media Spanyol dan membuka kembali berkas keputusan-keputusan wasit yang kontroversial di Liga Spanyol.

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Akar kontroversi ini bermula dari pertandingan Real Madrid melawan Girona yang berlangsung pada April 2026 dan berakhir imbang satu gol untuk masing-masing tim, setelah menit-menit terakhirnya menyaksikan momen yang memicu protes luas di dalam klub kerajaan tersebut.

Dalam laga itu, Mbappe menerima benturan di wajah di dalam kotak penalti dari bek asal Brasil Vitor Reis yang menyebabkannya mengalami luka dan pendarahan di atas alis kanannya, tetapi wasit Javier Alberola Rojas tidak memberikan penalti untuk Real Madrid, sebagaimana wasit teknologi video pembantu juga tidak turun tangan untuk meninjau keputusan tersebut dan mengubahnya.

Alvaro Arbeloa, pelatih Real Madrid saat itu, menganggap bahwa timnya berhak mendapatkan penalti dalam situasi tersebut, serta mengkritik mekanisme penanganan sejumlah momen kontroversial, merujuk pada peran teknologi video dan batas intervensinya dalam keputusan wasit.