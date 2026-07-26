Sebuah laporan media menyebutkan bahwa setelah Bradley Barcola memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya dengan Paris Saint-Germain, klub Prancis itu menuntut mahar besar dari klub-klub yang ingin merekrutnya.

Pemain yang sebelumnya pernah bermain bersama Lyon ini terikat kontrak dengan klub asal Paris tersebut hingga Juni 2028, namun ia menilai situasinya saat ini tidak memberikan jaminan yang cukup untuk masa depan, meski ada tawaran gaji yang menggiurkan.

Winger Paris ini mencari tantangan baru, dan ia tentu tidak akan kekurangan tawaran. Liverpool, Arsenal, dan Bayern Munich telah menunjukkan ketertarikan terhadapnya, namun dikabarkan pemain berusia 23 tahun itu lebih memilih Liverpool.

Meski demikian, untuk merampungkan kesepakatan ini, klub Inggris tersebut harus merogoh kocek dalam-dalam.

Menurut informasi terkini dari kanal RMC Sport, klub asal Paris itu mematok harga yang sangat tinggi untuk melepas Barcola, yang bersama Prancis mencapai semifinal Piala Dunia, yakni mencapai 170 juta euro.

Jumlah tersebut secara khusus dibenarkan oleh besarnya dana yang dikeluarkan Chelsea untuk merekrut Morgan Rogers (138 juta euro) dan Manchester City untuk merekrut Elliot Anderson (135 juta euro).

Nilai ini juga menegaskan strategi baru yang diadopsi juara Eropa dua kali tersebut di bursa transfer, yang menunjukkan kemampuan mereka meraih keuntungan finansial yang besar.

Sebagai pengingat, Barcola bergabung dengan Paris Saint-Germain pada musim panas 2023 dari Lyon dengan nilai 45 juta euro, dan hingga kini telah mencetak 39 gol (serta menyumbang 37 assist) dalam 152 pertandingan di seluruh kompetisi bersama klub asal Paris tersebut.