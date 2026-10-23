Harian Katalan "Sport" menyoroti sebuah ironi yang berkaitan dengan pemain asal Portugal, Bernardo Silva, yang memilih Real Madrid ketimbang Barcelona, setelah sempat dekat untuk mengenakan seragam klub Katalan pada bursa transfer musim panas lalu. Ia kini mendapati dirinya menjalani El Clasico pertamanya dengan seragam klub kerajaan dalam situasi yang tidak ia duga, jauh dari susunan pemain utama, dan di bawah tekanan persaingan untuk mendapatkan tempatnya di lini tengah.

Surat kabar yang dikenal dekat dengan Barcelona itu menyoroti perubahan mendadak dalam situasi gelandang asal Portugal tersebut, yang lebih memilih pindah ke rival tradisional setelah mendapat panggilan telepon dari Jose Mourinho. Beberapa bulan kemudian, ia mendapati dirinya berhadapan dengan kenyataan yang sama sekali berbeda dari ekspektasi yang mengiringi kedatangannya ke Santiago Bernabeu.

Bernardo mengakhiri perjalanan selama sembilan musim bersama Manchester City, sebelum bergabung dengan Real Madrid dalam transfer bebas. Pengalaman besarnya, kualitas teknis, serta kemampuannya mengatur permainan tampak sebagai faktor-faktor yang memberinya peran menonjol dalam proyek Mourinho, tetapi perhitungan pelatih asal Portugal itu tidak berjalan seperti yang diharapkan.

Bernardo mengatakan saat diperkenalkan sebagai pemain Real Madrid: "Ketika Real Madrid menghubungi saya, saya tidak ragu." Pilihannya itu menutup pintu bagi kemungkinan kepindahannya ke Barcelona, dan menempatkannya berhadapan dengan klub Katalan itu dengan seragam rival historisnya, tetapi posisinya di dalam klub kerajaan dengan cepat menurun.

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Dari transaksi menonjol menjadi pemain di luar perhitungan utama

Menurut laporan "Sport", Mourinho mulai mengandalkan Bernardo dalam susunan pemain utama, sebelum kembalinya Aurelien Tchouameni dan menetapnya Arda Guler di lini tengah membuat posisinya rumit, sehingga pemain asal Portugal itu kehilangan tempatnya dan harus puas dengan menit bermain yang terbatas di sejumlah pertandingan.

Penurunan perannya mencapai titik absen sepenuhnya dari dua laga melawan Villarreal dan Elche, sebagai indikasi sulitnya ia mempertahankan tempat tetap dalam susunan pemain Real Madrid, meski berbekal pengalaman yang ia peroleh selama bertahun-tahun bersama Manchester City.

Angka-angka mencerminkan besarnya kemunduran itu; setelah tampil sebagai starter pada dua pekan pertama, Bernardo hanya memulai dua pertandingan tambahan dari sebelas pertandingan di mana ia tersedia, dan harus duduk di bangku cadangan pada tujuh kesempatan.

Penurunan jam bermainnya meluas hingga ke timnas Portugal pada jeda internasional terakhir, karena ia hanya bermain delapan menit dalam empat pertandingan, menurut laporan tersebut.

Satu gol yang tak menghapus tanda tanya menjelang El Clasico

Meski mengalami kemunduran ini, Bernardo mendapat kesempatan untuk kembali ke susunan pemain utama dalam laga melawan Leipzig di Liga Champions Eropa, Rabu, dan memanfaatkannya dengan mencetak gol pertamanya dengan seragam Real Madrid dalam kemenangan 4-1, sebuah penampilan yang bisa memberinya dorongan menjelang laga melawan Barcelona.

Namun, gol itu belum menuntaskan tanda tanya mengenai perannya dalam perhitungan Mourinho, khususnya di Liga Spanyol, di mana kehadirannya tetap lebih sedikit dari yang diharapkan jika dibandingkan dengan pengalaman dan posisinya saat transfer rampung.

Laga Minggu tampak sebagai ujian penting bagi Bernardo, yang perlu membuktikan bahwa pilihannya terhadap Real merupakan langkah menuju peran yang lebih besar, bukan awal dari sebuah fase di mana ia hanya menyaksikan laga-laga terbesar musim ini dari luar lapangan.