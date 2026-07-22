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Middlesbrough v Southampton - Sky Bet Championship Play-Off Semi-Final First LegGetty Images Sport
SID

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"Menodai citra olahraga sepak bola": Pelatih asal Jerman didakwa setelah skandal spionase di Inggris

Championship
Southampton

Pelatih asal Jerman, Tonda Eckert, telah didakwa oleh Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) atas tuduhan spionase terhadap tim lawan.

Hal itu diumumkan oleh asosiasi tersebut pada hari Rabu. Klub tempat Eckert bermain, FC Southampton yang berkompetisi di divisi dua Inggris, menjamin "kerja sama tanpa syarat".

"Tonda Eckert didakwa atas tiga pelanggaran terhadap Peraturan E3.1 terkait perilaku tidak pantas," tulis FA dalam sebuah pernyataan.

Pelatih kepala tersebut telah “mencoreng nama baik olahraga sepak bola” dengan “memerintahkan dan/atau menyetujui” pemantauan sesi latihan lawan-lawan berikutnya, yaitu Oxford United, Ipswich Town, dan FC Middlesbrough, antara Desember 2025 dan Mei 2026, demikian lanjut pernyataan tersebut. Eckert diberi waktu satu minggu untuk memberikan tanggapan.

FC Southampton menanggapi: “Klub sepenuhnya mendukung Tonda”

Southampton segera menanggapi hal tersebut. “Tonda dan klub akan terus bekerja sama secara penuh dan terbuka dengan FA,” kata klub divisi dua tersebut: “Klub sepenuhnya mendukung Tonda dan staf kepelatihannya.” Untuk saat ini, klub tidak akan memberikan komentar lebih lanjut mengenai proses tersebut.

Skandal spionase tersebut terungkap pada bulan Mei, ketika seorang staf klub tertangkap basah sedang memata-matai sesi latihan FC Middlesbrough menjelang pertandingan semifinal playoff Championship. Akibatnya, Southampton didiskualifikasi dari pertandingan perebutan promosi.

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