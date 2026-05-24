Menno Geelen tampil di depan kamera ESPN menjelang pertandingan Ajax melawan FC Utrecht: 'Maaf atas kata-kata saya, tapi...'

Ajax akan menghadapi FC Utrecht pada Minggu sore dalam upaya terakhir untuk lolos ke kompetisi Eropa. Pemenang pertandingan tersebut akan lolos ke babak kualifikasi Conference League. Namun, seperti yang ditekankan oleh direktur umum Menno Geelen, hal itu tak lebih dari sekadar penghiburan belaka.

“Terlepas dari hasil pertandingan sore ini, ini tetap saja musim yang menyebalkan,” kata Geelen di hadapan kamera ESPN. “Maaf atas bahasa saya. Tapi saya rasa hal itu berlaku bagi semua orang di Ajax dan tentu saja bagi para pendukung yang telah mendukung kami dengan luar biasa sepanjang musim.”

“Tentu saja kami lebih suka bermain di ArenA dan sungguh menyedihkan bahwa kami tidak bisa bermain di sana,” lanjut direktur umum tersebut. Namun, ia juga melihat secercah harapan.

“Dalam sepak bola seringkali ada kebencian dan iri hati, tapi minggu ini saya melihat ada banyak kesediaan untuk saling membantu,” kata Geelen.

“Jika saya melihat pihak berwenang di sini, tetapi tentu saja juga orang-orang di Volendam: mereka telah menyambut kami dengan sangat ramah, dan terutama setelah kekecewaan kemarin (degradasi FC Volendam, red.), saya sangat menghormati hal itu.”

Ajax harus pindah ke Volendam karena rangkaian konser Harry Styles di Johan Cruijff ArenA. “Itu adalah kesepakatan yang dibuat di masa lalu,” jelas Geelen.

“Kami sangat kecewa dengan hal itu. Namun, yang terpenting tentu saja kami harus memastikan bahwa kami tidak finis di posisi kelima dan bahwa Ajax tidak perlu lagi bermain di babak play-off,” kata para pembuat kebijakan dari Amsterdam itu. “Di situlah letak kesalahan sebenarnya.”