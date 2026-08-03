Borja Iglesias, penyerang Celta Vigo sekaligus juara Piala Dunia bersama timnas Spanyol, menjadi sasaran gelombang hinaan dan ancaman melalui media sosial akibat sikapnya terhadap sejumlah isu politik dan kemanusiaan, yang paling menonjol adalah dukungannya kepada Palestina, di samping sikap diamnya terhadap krisis imigrasi terbaru di kota Ceuta.

Menurut surat kabar Mundo Deportivo, pemain itu mengungkapkan, melalui akun resminya, sebuah pesan menghina yang ia terima dari seseorang, yang berisi kata-kata kasar, berbunyi: "Dasar hina, dasar tikus, kau seharusnya sudah dibunuh," seraya menuduhnya tidak membela Spanyol di tengah apa yang ia sebut sebagai "invasi" kota Ceuta.

Pengirim pesan itu menambahkan bahwa Borja beberapa hari sebelumnya merayakan dengan jersey timnas Spanyol usai penobatan juara Piala Dunia, tetapi ia tidak mengomentari peristiwa Ceuta, dan hanya - menurut pesan tersebut - mengunggah sebuah cuplikan saat ia memainkan gim "Mario Kart".

Penyerang asal Spanyol itu tidak masuk ke dalam perdebatan dengan pengirim pesan tersebut, melainkan justru mengunggahnya melalui akun-akunnya dan menanggapinya secara singkat dengan mengatakan: "Dan begini sepanjang hari, setiap hari," sebagai isyarat bahwa ia terus-menerus mendapatkan jenis hinaan seperti ini.

Menurut surat kabar tersebut, pemain itu berulang kali menjadi sasaran serangan karena keterlibatannya dalam sejumlah isu sosial dan kemanusiaan.

Pemain ini merupakan salah satu suara paling menonjol yang menyatakan solidaritas dengan rakyat Palestina selama perang di Gaza, dan sebelumnya juga sempat memicu kontroversi selama final Piala Dunia 2026, setelah ia hanya melakukan jabat tangan protokoler yang dingin kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat prosesi penobatan juara, yang oleh banyak orang ditafsirkan sebagai kelanjutan dari sikap-sikap politiknya.

Pesan menghina kali ini muncul dengan latar belakang krisis imigrasi yang dialami kota Ceuta, setelah masuknya sejumlah besar imigran dari Maroko, di mana pengirim pesan menuduhnya bersikap selektif, tampaknya menganggap bahwa ia berbicara soal isu seperti Palestina, sementara ia bungkam terhadap isu lainnya.

Borja tidak menanggapi tuduhan-tuduhan tersebut, dan hanya menonjolkan besarnya jumlah pesan menghina yang ia terima setiap hari, tanpa mengomentari isinya.

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