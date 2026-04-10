Menjelang Piala Dunia di Amerika... Keputusan FIFA yang Berbahaya Lagi

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mengumumkan peluncuran kategori tiket baru untuk Piala Dunia 2026 dengan harga yang tinggi, sebuah langkah yang memicu kontroversi luas di kalangan penggemar, setelah harga beberapa kursi mencapai level yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen tersebut.

FIFA telah memasukkan kategori baru dengan nama "Kategori Depan 1", dengan harga kursi sebesar 4.105 dolar AS untuk pertandingan pembuka tim nasional Amerika Serikat melawan Paraguay, yang dijadwalkan di Inglewood pada 12 Juni mendatang.

Sebelumnya, harga kategori pertama tidak melebihi 2.735 dolar AS sebelum kategori baru ini ditambahkan.

Organisasi tersebut juga meluncurkan kategori lain bernama "Kategori Depan 2" tanpa pengumuman resmi, dengan harga tiket berkisar antara 1.940 hingga 2.330 dolar AS untuk pertandingan yang sama, seperti yang diungkap oleh situs "The Athletic".

Baca juga: Meski Dihiasi Emas... Juara Yordania Menolak Bertarung Melawan Atlet dari Entitas Zionis



Harga yang terus naik dan perluasan kategori

Piala Dunia 2026 akan digelar pada periode 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota yang tersebar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dan ini merupakan edisi pertama yang akan menampilkan 48 tim dan 104 pertandingan.

Menurut dokumen "Produk dan Kategori Tiket" yang diterbitkan oleh FIFA pada 9 September lalu, kategori pertama adalah "yang paling mahal dan terletak di tribun bawah", sedangkan kategori kedua mencakup kursi di "tribun bawah dan atas di luar cakupan kategori pertama".

Namun, penambahan kategori "depan" baru menunjukkan bahwa FIFA mempertahankan area khusus di luar klasifikasi asli, yang membuka peluang bagi pertanyaan mengenai mekanisme penetapan harga baru.

Baca juga: CAF Menolak Keluhan Al-Hilal.. Klub Sudan Siap Mengajukan Banding



FIFA belum mengeluarkan komentar resmi mengenai perubahan ini meskipun telah diajukan pertanyaan ke kantor humasnya.

Kenaikan harga mencakup pertandingan pembuka dan final

Kenaikan harga juga meluas ke pertandingan lain, di mana tiket seharga 3.360 dolar ditambahkan dalam kategori baris depan pertama untuk pertandingan Kanada melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto pada 12 Juni, sementara harga tiket babak 16 besar di Philadelphia mencapai sekitar 905 dolar.

Sedangkan untuk final yang dijadwalkan di Stadion MetLife pada 19 Juli, harga tiket mengalami lonjakan signifikan, dengan harga tertinggi tiket kategori pertama naik menjadi 10.990 dolar AS dari sebelumnya 8.680 dolar AS, sementara tiket kategori kedua mencapai 7.380 dolar AS dari sebelumnya 5.575 dolar AS, dan kategori ketiga menjadi 5.785 dolar AS dari sebelumnya 4.185 dolar AS.

Menurut situs resmi FIFA, semua tiket final telah habis terjual hingga Kamis lalu.

Baca juga: Dalam lelang publik.. Messi menjual bagian dari sejarahnya di Barcelona



Kritik dari suporter dan tanggapan FIFA

Kenaikan harga ini terjadi di tengah kritik yang semakin meningkat dari para penggemar terkait harga yang terlalu mahal, terutama setelah gangguan teknis yang menyertai pembukaan kembali penjualan minggu lalu.

Presiden FIFA Gianni Infantino sebelumnya menegaskan bahwa semua pertandingan turnamen akan terjual habis, sambil mencatat bahwa antusiasme yang tinggi mencerminkan "gairah penggemar global terhadap acara ini".

Dalam upaya meredakan kemarahan publik, FIFA pada Desember lalu menambahkan kategori baru dengan harga relatif lebih rendah bernama "Kategori Penggemar", untuk memberikan pilihan yang lebih luas kepada penonton, meskipun harga totalnya tetap menjadi yang tertinggi dalam sejarah Piala Dunia.