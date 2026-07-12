Menjelang pertandingan Piala Dunia... Konate membalas Yamal dengan pernyataan tegas

Setelah menyingkirkan Maroko, tim nasional Prancis kini hanya tinggal selangkah lagi untuk mencapai final Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut, setelah edisi 2018 yang mereka menangkan dan edisi 2022 yang mereka kalahkan dari Argentina.

Namun, untuk mencapai tahap krusial ini, “Les Bleus” harus mengalahkan Spanyol yang dipimpin oleh Lamine Yamal di semifinal pada Selasa malam mendatang.

Pertandingan ini dianggap sebagai ulangan dari apa yang terjadi sebelumnya, mengingat sejarah pertemuan kedua tim selama dua tahun terakhir: “La Roja” mengalahkan timnas Prancis di Kejuaraan Eropa 2024 (2-1), lalu di Liga Bangsa-Bangsa Eropa musim panas 2025 (5-4), keduanya di babak semifinal.

Setelah Spanyol mengalahkan Belgia di perempat final (2-1), Lamine Yamal melontarkan peringatan kepada Les Bleus dengan mengatakan: “Kami telah mengalahkan Prancis dalam dua pertandingan terakhir kami. Jika Prancis harus takut pada seseorang, itu adalah kami... Kita lihat saja apa yang akan terjadi, tapi kami tidak takut.”

Ibrahima Konaté, pemain timnas Prancis, menanggapi pernyataan bintang muda Barcelona itu dengan mengatakan: “Tidak, tidak, tidak… Jujur saja, kami tidak peduli dengan apa yang dikatakan.”

Pemain baru Real Madrid itu menjelaskan dalam konferensi pers hari Minggu ini: “Kita tidak boleh takut pada siapa pun, kita harus tetap rendah hati dan tidak terjebak dalam perangkap ini, terutama pada tahap turnamen ini.”

Dia menyimpulkan: “Sekarang, dia boleh saja mengatakan apa pun yang dia mau, kami akan berusaha mempersiapkan diri sebaik mungkin. Dan di akhir pertandingan, kita akan lihat siapa yang akan menang.”