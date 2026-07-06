Menjelang pertandingan melawan Maroko... Prancis meminta FIFA untuk mencabut kartu Oulissi

Tampaknya kontroversi wasit di Piala Dunia 2026 tidak akan berhenti pada kasus penyerang Amerika Serikat, Folarin Balogun, karena Radio Monte Carlo Prancis mengungkap bahwa Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) telah mengajukan permohonan kepada Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) untuk membatalkan kartu kuning yang diterima Michael Oulessi, menjelang pertandingan yang dinantikan melawan Maroko di babak perempat final.

Langkah Prancis ini muncul beberapa jam setelah kontroversi yang dipicu oleh keputusan FIFA untuk menangguhkan skorsing otomatis penyerang Amerika Serikat, Folarin Balogun, dan mengizinkannya bermain melawan Belgia—keputusan yang menuai penolakan luas dari Federasi Sepak Bola Belgia dan Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA), di tengah kekhawatiran bahwa hal ini akan membuka peluang bagi banding terhadap sanksi disiplin selama turnamen.

Menurut Radio “Monte Carlo”, Federasi Sepak Bola Prancis telah mengirimkan berkas resmi kepada “FIFA” yang meminta pencabutan peringatan yang diterima Oliisi selama kemenangan atas Paraguay (1-0) di babak 16 besar.

Kartu kuning tersebut diberikan pada menit ke-90 pertandingan, setelah terjadi kontak antara pemain sayap Bayern Munich itu dengan pemain Paraguay, Matias Galarza, di mana Oulissi menarik jersey lawannya, sebelum yang terakhir terjatuh sambil memegangi wajahnya, meskipun rekaman video—menurut versi Prancis—tidak menunjukkan adanya serangan langsung ke wajah.

Delegasi timnas Prancis berpendapat bahwa kartu kuning tersebut tidak pantas, sehingga mereka mendukung permohonan mereka dengan serangkaian rekaman video yang diyakini membuktikan bahwa Oulissi tidak melakukan pelanggaran yang layak mendapat kartu kuning.

Kasus ini menjadi sangat penting bagi timnas Prancis, karena Oulissi terancam diskors dari babak semifinal jika ia menerima kartu kuning baru saat menghadapi Maroko di perempat final.

Oleh karena itu, Federasi Sepak Bola Prancis berupaya membatalkan peringatan tersebut, agar sang pemain dapat tampil dalam pertandingan tanpa risiko absen pada laga berikutnya jika “Les Bleus” lolos.

Langkah Prancis ini muncul di tengah masih ramainya kasus Folarin Balugun, setelah Komite Disiplin FIFA memutuskan untuk menangguhkan sanksi otomatis akibat kartu merah yang diterima penyerang Amerika Serikat tersebut saat melawan Bosnia dan Herzegovina, sehingga ia memenuhi syarat untuk bermain melawan Belgia di babak 16 besar.

Keputusan tersebut memicu reaksi marah, di mana Federasi Sepak Bola Belgia mengeluarkan dua pernyataan berturut-turut yang menegaskan bahwa keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan FIFA dan peraturan Piala Dunia, sambil mengancam akan mengambil semua tindakan hukum yang mungkin, sementara UEFA menggambarkan kejadian tersebut sebagai sesuatu yang merusak integritas kompetisi dan membentuk preseden berbahaya.

Baca juga:

Ezzedine Ounahi... Kebanggaan Industri Maroko