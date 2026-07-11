Menjelang pertandingan antara Inggris dan Norwegia... Harry Kane berbicara tentang perbandingan dirinya dengan Haaland

Harry Kane, kapten tim nasional Inggris, menolak untuk membandingkan dirinya dengan pemain Norwegia Erling Haaland menjelang pertandingan yang dinanti-nantikan antara kedua tim, Sabtu malam ini, di babak perempat final Piala Dunia 2026. Ia menegaskan bahwa keduanya memiliki gaya bermain yang berbeda di lapangan, meskipun sama-sama berposisi sebagai penyerang tengah.

Kane telah mencetak 6 gol di Piala Dunia kali ini, tertinggal satu gol dari Haaland, sementara Kylian Mbappé dan Lionel Messi memimpin perburuan Sepatu Emas dengan masing-masing 8 gol.

"Haaland adalah mesin pencetak gol"

Kane mengatakan, dalam konferensi pers prapertandingan, seperti dilansir jaringan RMC Prancis, “Kami adalah dua pemain yang sangat berbeda. Saya tahu kami bermain sebagai penyerang murni, tetapi sebenarnya kami menjalankan peran yang berbeda di lapangan.”

Dia menambahkan, “Erling luar biasa, dan rata-rata golnya luar biasa. Secara fisik, dia benar-benar mesin, dengan kekuatan yang luar biasa, serta kemampuan menyelesaikan serangan yang berada di level tertinggi, dan catatan golnya berbicara sendiri.”

“Saya tidak suka perbandingan”

Penyerang Bayern Munich itu menjelaskan bahwa ia lebih menyukai gaya bermain yang berbeda dari rivalnya asal Norwegia itu.

“Saya melihat diri saya sebagai pemain yang berbeda. Memang benar saya mencetak gol, tetapi saya lebih suka menyentuh bola dan ikut membangun serangan, meskipun demikian saya juga bisa berperan sebagai penyerang murni,” ujarnya.

Dia menambahkan, “Saya tidak berpikir ada alasan untuk membandingkan kami berdua.”

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Pujian dan Rasa Hormat

Kapten timnas Inggris itu menegaskan rasa hormatnya yang besar kepada Haaland, namun ia berharap bisa membatasi ancamannya selama pertandingan.

Dia berkata, “Saya sangat menghormatinya sebagai pemain, dan tentu saja saya berharap dia bisa bermain tenang saat menghadapi kami, tetapi semua orang tahu bahwa dia adalah pemain yang luar biasa.”

Pertarungan para bintang di Piala Dunia

Kane berbicara tentang persaingan di antara para penyerang top di turnamen ini, terutama Kylian Mbappé, Lionel Messi, dan Haaland.

“Saya rasa edisi Piala Dunia kali ini luar biasa dalam hal ini, karena semua penyerang terbaik mencetak gol, dan hal ini tidak selalu terjadi di turnamen besar,” ujarnya.

Dia menambahkan, “Para penggemar dan media menikmati menyaksikan persaingan ini, dan hal itu mendorong saya untuk memberikan yang terbaik.”

“Tujuan saya adalah gelar juara, bukan Sepatu Emas”

Meskipun hampir memuncaki daftar pencetak gol terbanyak, Kane menegaskan bahwa prioritas utamanya tetap membawa Inggris meraih gelar juara.

“Tujuan utama saya adalah memenangkan Piala Dunia, bukan Sepatu Emas,” katanya.

Dia menambahkan, “Secara pribadi, saya menjalani musim yang bagus dalam hal mencetak gol, tetapi kehadiran para penyerang hebat sekelas ini membuat saya semakin bersemangat dan selalu memotivasi saya untuk memberikan yang terbaik.”