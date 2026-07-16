Menjelang pengumuman resmi... Ademi menyelesaikan pemeriksaan medis di Barcelona

Pemain asal Jerman, Karim Ademi, telah menyelesaikan pemeriksaan medis di FC Barcelona, sebagai langkah awal untuk bergabung secara resmi dengan klub Catalan tersebut pada bursa transfer musim panas kali ini.

Ademi tiba di Barcelona pada Rabu siang kemarin; pemain sayap Borussia Dortmund ini dijadwalkan menjadi rekrutan kedua Barcelona musim panas ini setelah pemain Inggris Anthony Gordon.

Surat kabar "Mundo Deportivo" melaporkan bahwa bintang asal Jerman tersebut tiba lebih awal di rumah sakit di Barcelona untuk menjalani pemeriksaan medis, dan sekitar dua jam setelah kedatangannya, Ademi kembali ke hotelnya sambil menunggu instruksi lebih lanjut.

Ademi tidak akan pergi ke kompleks olahraga Barcelona untuk bertemu dengan pelatih Hans Flick—yang merupakan pendukung terbesarnya dan pelatih yang memberinya kesempatan debut bersama tim nasional Jerman—serta beberapa rekan setim barunya, hingga pengumuman resmi mengenai penandatanganan kontraknya dirilis.

Setelah Ademi (24 tahun) mendapatkan persetujuan medis dan pertukaran draf kontrak antara kedua klub terkait transfernya serta penandatanganan resmi, Dortmund akan menerima jumlah tetap sebesar 22 juta euro, ditambah 7 juta euro sebagai bonus.

Meskipun pengumuman resmi diperkirakan akan dilakukan hari ini, Kamis, Barcelona tidak menutup kemungkinan penundaan hingga hari Jumat, menurut surat kabar Catalan tersebut.

Namun demikian, upacara perkenalan pemain sayap asal Jerman tersebut baru akan digelar pekan depan, setelah ketua klub Barcelona Juan Laporta dan direktur olahraga Deco kembali dari final Piala Dunia pada Minggu mendatang, antara Spanyol dan Argentina di Stadion MetLife, New Jersey. Setelah itu, Ademi akan menggelar konferensi pers pertamanya sebagai pemain Barcelona.