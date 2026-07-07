Menjelang musim ketujuh... Amrim memastikan masa depan Yaisleh bersama Al-Ahli Saudi

Pelatih baru Milan asal Portugal, Ruben Amorim, memastikan bahwa rekan senegaranya asal Jerman, Matthias Jaissle, akan tetap bersama Al-Ahli Saudi hingga musim ketujuh.

Kontrak Jaissle dengan Al-Ahli akan berakhir pada akhir musim depan, yang memicu spekulasi mengenai kepergiannya dari tim dalam waktu dekat, terutama mengingat minat sejumlah klub untuk merekrutnya.

Memang, pelatih asal Jerman itu sempat menjadi salah satu kandidat terkuat untuk memimpin Milan pada musim depan, menggantikan pelatih asal Italia Massimiliano Allegri, sebelum akhirnya “I Rossoneri” memutuskan untuk menunjuk Ruben Amorim.

Setelah impian Milan pupus, surat kabar "Okaz" dari Arab Saudi melaporkan bahwa Al-Ahli telah mencapai kesepakatan dengan Yaisle untuk memperpanjang kontraknya untuk periode tambahan.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa pelatih asal Jerman itu akan tetap bersama tim Saudi tersebut hingga tahun 2030 berdasarkan kontrak barunya, yang berarti ia mungkin akan menghabiskan 7 tahun di markas “Al-Raqi”.

Yaisle telah melatih Al-Ahli sejak 2023, dan berhasil membawa tim tersebut meraih gelar Liga Champions Asia Elite sebanyak dua kali—untuk pertama kalinya dalam sejarah klub—serta Piala Super Saudi setelah absen selama 9 tahun.