Pelatih Real Betis asal Chile, Manuel Pellegrini, menaikkan status kewaspadaan ke level tertinggi menjelang bentrokan yang dinanti melawan pemuncak klasemen Liga Spanyol, Barcelona, Sabtu besok, di Stadion La Cartuja.

Sang "Insinyur" asal Chile yang dikenal tenang dan berpengalaman itu tampak tegas saat memperingatkan para pemainnya soal bahaya lawan dari Catalunya tersebut, seraya menegaskan bahwa kesalahan sekecil apa pun akan berakibat fatal menghadapi tim yang tak mengenal belas kasihan.

Pellegrini berkata, dalam konferensi pers pra-pertandingan: "Mereka tim yang punya kemampuan tinggi dalam menuntaskan serangan dan memiliki pemain-pemain yang sangat kreatif. Biasanya laga seperti ini menghadirkan banyak peluang, tetapi kami harus sangat waspada dan fokus secara defensif, karena Barcelona bermain dengan intensitas tinggi sepanjang pertandingan dan tidak memberi ruang untuk kesalahan."

Formula kemenangan: pertahanan tanpa celah dan serangan tanpa rasa takut

Ketika ditanya bagaimana cara menghentikan mesin serang Barcelona yang mahir melakukan tekanan tinggi dan serangan balik cepat, Pellegrini mengakui beratnya tugas itu: "Mereka membangun serangan dari belakang dengan sangat baik, dan mereka juga sangat kuat dalam serangan balik."

Pertandingan berikutnya BET LaLiga 12.30 BAR

Namun ia menegaskan identitas timnya yang tak akan ditinggalkan, dengan berkata: "Kami akan berusaha menjadi tim yang menyerang dan menjalani laga ini untuk menang. Untuk meraih poin melawan pemuncak klasemen, kami perlu memainkan pertandingan yang lengkap secara defensif, tanpa kesalahan, serta memanfaatkan peluang yang ada."

Angka-angka menakutkan dan pernyataan realistis

Pertandingan ini berlangsung di tengah catatan apik kedua tim yang membuat duel semakin panas. Betis belum pernah kalah di kandangnya, dengan koleksi lima kemenangan dan satu hasil seri, sementara Barcelona datang ke laga ini dengan rangkaian kemenangan yang tak terhenti, yakni sepuluh kemenangan beruntun, delapan di LaLiga dan dua di Liga Champions Eropa.

Meski demikian, Pellegrini menolak terbawa oleh bahasa angka, dan berkata: "Bahkan jika kami menang di semua pertandingan, hal itu tidak menjamin kami akan menang di laga berikutnya, dan kekalahan tidak berarti kami pasti akan kalah. Setiap pertandingan punya ceritanya sendiri."

Ceballos, Antony, dan Stadion La Cartuja

Pelatih asal Chile itu juga menyinggung kondisi Dani Ceballos, menjelaskan bahwa jeda internasional terakhir sangat membantunya memulihkan kebugaran fisik setelah bergabung dengan tim tanpa masa persiapan yang memadai. Ia menegaskan Ceballos akan mendapatkan menit bermain yang lebih banyak secara bertahap sesuai kebutuhan tim, dalam kerangka rencana pengelolaan beban untuk bersaing di tiga ajang.

Mengenai pemain Brasil Antony, yang rumahnya menjadi sasaran pencurian saat ia sedang bersama anaknya, Pellegrini menggambarkan insiden itu sebagai "ujian besar", seraya menyatakan kelegaannya karena kerugian hanya terbatas pada sisi materi.

Secara teknis, pelatih asal Chile itu memuji peran Antony bersama tim, dengan menyebut bahwa ia masih bisa meningkatkan ketenangannya pada sentuhan terakhir.

Pellegrini menutup pembicaraannya dengan mengomentari polemik seputar permukaan lapangan Stadion La Cartuja, dengan berkata: "Biasanya rumput stadion dalam kondisi sangat baik. Cuaca masih sangat panas dan pertandingan datang berturut-turut, melawan Osasuna dan Porto, sehingga tidak ada cukup waktu untuk pemulihan. Namun permukaan lapangan dalam kondisi baik dan tidak akan mempengaruhi hasil pertandingan."



