Menjelang laga melawan Uruguay... Al-Owais dan Al-Aqidi mengenakan seragam Noir

Latihan tim nasional Saudi menyuguhkan pemandangan menarik menjelang laga yang dinanti melawan Uruguay dalam laga pembuka "Al-Akhdar" di Piala Dunia 2026, setelah kedua kiper, Mohammed Al-Owais dan Nawaf Al-Aqidi, terlihat mengenakan kacamata latihan khusus selama sesi persiapan.

Langkah ini merupakan bagian dari program teknis canggih yang bertujuan untuk meningkatkan kecepatan reaksi para penjaga gawang, serta meningkatkan tingkat konsentrasi dan prediksi visual, melalui latihan yang berfokus pada pengurangan waktu respons dan simulasi situasi cepat di dalam area penalti, yang dapat ditentukan dalam hitungan sepersekian detik selama pertandingan besar.

Metode ini termasuk dalam teknik modern dalam mempersiapkan penjaga gawang di tingkat global, di mana penggunaannya telah dikaitkan dengan sejumlah penjaga gawang top di Eropa, terutama kiper Jerman Manuel Neuer, yang terkenal mengandalkan latihan serupa untuk meningkatkan kemampuan reaksi cepat dan pengambilan keputusan di bawah tekanan.









Tim pelatih timnas Saudi Arabia berupaya mempersiapkan seluruh anggota tim dengan tingkat kesiapan tertinggi, terutama mengingat sulitnya pertandingan yang akan datang melawan Uruguay, salah satu tim unggulan di Grup 8 yang juga mencakup Spanyol dan Cape Verde.

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Latihan semacam ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kiper dalam menghadapi bola-bola mendadak, situasi satu lawan satu, dan tendangan cepat dari jarak dekat, serta memperbaiki posisi dan reaksi dalam situasi kritis di dalam kotak penalti.

Langkah ini juga mencerminkan keinginan staf teknis untuk mengikuti metode latihan global terkini, yang kini mengutamakan integrasi antara aspek mental, visual, dan fisik, bukan hanya aspek tradisional di lapangan.

Timnas Saudi berharap persiapan yang cermat ini tercermin dalam performa para penjaga gawang selama pertandingan yang dinantikan, di mana diperkirakan akan ada tekanan serangan yang besar dari timnas Uruguay sejak menit-menit awal.