Menjelang laga melawan Spanyol... Donis mempersiapkan tim Saudi untuk skenario terberat!

Staf teknis tim nasional Arab Saudi sedang mengintensifkan persiapannya menjelang laga yang dinantikan melawan Spanyol dalam putaran kedua Piala Dunia 2026, sebuah pertandingan yang akan menjadi ujian berat bagi tim “Al-Akhdar” saat menghadapi salah satu kandidat terkuat dalam perebutan gelar juara.

Pelatih asal Yunani, Georgios Donis, berupaya mengantarkan timnas Saudi meraih hasil positif baru, setelah meraih hasil imbang yang berharga melawan Uruguay pada babak pembuka, sekaligus menghindari kekalahan telak dari tim yang memiliki lini serang tangguh yang dipimpin oleh bintang Barcelona, Lamine Yamal.

Skenario tersulit menanti tim “Al-Akhdar”

Dalam sesi latihan terakhir, staf teknis menunjukkan perhatian besar dalam mempersiapkan para penjaga gawang untuk menghadapi berbagai skenario yang mungkin terjadi saat melawan timnas Spanyol, yang mengandalkan tekanan terus-menerus dan serangan yang gencar.

Pelatih kiper, berdasarkan instruksi Donis, memfokuskan latihan intensif terkait penangkapan tendangan langsung dan bola pantul di dalam kotak penalti, serta cara menghadapi bola-bola cepat yang mungkin muncul akibat serangan beruntun tim Matador Spanyol.

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Selain itu, sesi latihan tersebut juga mencakup instruksi yang jelas mengenai pentingnya menghindari mengembalikan bola ke area berbahaya, baik dengan menangkapnya langsung maupun mengarahkannya ke sisi lapangan, guna mencegah para pemain Spanyol mendapatkan peluang kedua yang dapat memperparah kesulitan pertahanan Saudi.

Donis menyadari bahwa bertanding melawan Spanyol tidak akan mudah, terutama karena Spanyol bermain imbang di babak pertama; oleh karena itu, diperkirakan mereka akan menekan dengan keras untuk mencetak sebanyak mungkin gol, yang merupakan skenario tersulit.

Al-Owais Hilangkan Kekhawatiran

Dalam perkembangan positif bagi tim Hijau, koresponden saluran “Al-Arabiya” menegaskan bahwa Mohammed Al-Owais siap untuk bertanding melawan Spanyol, setelah ia berpartisipasi secara normal dan efektif dalam sesi latihan terakhir tim nasional.

Beberapa kekhawatiran sempat muncul dalam beberapa hari terakhir setelah kiper veteran tersebut absen dari sebagian sesi latihan bersama, sebelum akhirnya dipastikan bahwa ia sepenuhnya siap dan siap untuk menjalani pertandingan yang dinantikan tersebut.

Al-Owais turut serta dalam sesi latihan khusus kiper, yang berfokus pada penanganan bola-bola sulit dan bermain di bawah tekanan, mengingat gawang timnya diperkirakan akan menghadapi berbagai ujian melawan lini serang Spanyol yang tangguh.

Saudi Arabia Bertaruh pada Penampilan Gemilang Kiper Berpengalaman

Timnas Saudi sangat mengandalkan pengalaman dan penampilan gemilang Mohammed Al-Owais dalam pertandingan mendatang, setelah ia menjadi salah satu bintang utama pada babak pertama melawan Uruguay.

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Kiper Saudi itu menampilkan performa luar biasa pada pertandingan sebelumnya, setelah menggagalkan 9 upaya, termasuk 4 peluang berbahaya dari dalam kotak penalti, sehingga berkontribusi langsung pada perolehan satu poin berharga bagi tim Hijau.

Dengan meningkatnya ekspektasi terkait intensitas serangan Spanyol, tugas Al-Owais dan rekan-rekannya tampak semakin sulit. Namun, staf pelatih yakin bahwa mantan kiper Al-Hilal ini siap untuk terus menunjukkan performa terbaiknya dan menjaga gawang timnas Saudi dalam salah satu pertandingan tersulit di turnamen ini.