Menjelang laga melawan Senegal... Apakah Deschamps menjatuhkan sanksi disiplin kepada Koundé?

Sebuah laporan media pada hari Rabu ini mengungkap fakta bahwa pelatih Prancis, Didier Deschamps, telah menjatuhkan sanksi kepada Jules Koundé, pemain Barcelona, menjelang pertandingan melawan Senegal pada Selasa mendatang, yang akan menjadi laga pembuka kedua tim di Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Meskipun mendapat teguran dari Didier Deschamps pada babak pertama pertandingan Prancis melawan Irlandia Utara, Senin (3-1), Koundé tidak diganti sebagai tindakan disiplin, berbeda dengan dugaan sebagian orang.

Menurut surat kabar "L'Équipe", bek Barcelona itu digantikan oleh Malo Justus pada babak kedua karena cedera.

Surat kabar tersebut menegaskan bahwa kondisi Kondé tidak perlu dikhawatirkan menjelang pertandingan pertama Prancis di Piala Dunia melawan Senegal.

Namun, tetap perlu dipantau apakah mantan pemain Bordeaux tersebut akan ikut serta dalam sesi latihan yang dijadwalkan besok Kamis di Boston.