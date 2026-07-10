Menjelang laga melawan Norwegia... Kejadian aneh mengguncang kubu Inggris di Piala Dunia

Federasi Sepak Bola Inggris (FA) mengumumkan bahwa mereka akan menyelidiki insiden yang terjadi di pusat media Tim Nasional Inggris di Kota Kansas City pada hari Kamis, setelah seorang pria menerobos masuk ke lokasi tersebut sambil membawa alat besi, yang mengakibatkan pihak berwenang setempat dipanggil.

Tim asuhan pelatih Thomas Tuchel sedang bersiap untuk menghadapi pertandingan perempat final Piala Dunia pada Sabtu mendatang melawan tim nasional Norwegia, sebelum berangkat dari wilayah Midwest ke kota Miami, Florida, sehari sebelum pertandingan.

Menurut jaringan “ESPN”, timnas Inggris menjalani sesi latihan pada Kamis siang di “Swab Soccer Village”, yang berjarak sekitar setengah mil dari pusat media mereka yang berlokasi di sebuah gedung komunitas.

Sesi latihan ini menyebabkan tidak ada satu pun pemain timnas Inggris atau staf teknisnya yang berada di lokasi kejadian, ketika seorang pria yang tampak gelisah memasuki pusat media sambil membawa alat besi.

Orang tersebut kemudian dikeluarkan dari ruangan dan ditangani oleh kepolisian setempat, sementara Federasi Sepak Bola Inggris bersiap untuk meninjau detail kejadian tersebut.

Timnas Inggris berharap dapat kembali ke markas mereka di Kansas City minggu depan, sebelum bertanding di babak semifinal Piala Dunia melawan Argentina atau Swiss.

Timnas Inggris akan berhadapan dengan timnas Norwegia yang dipimpin oleh penyerang Manchester City, Erling Haaland, yang telah mencetak 7 gol sejauh ini di Piala Dunia tahun ini.

Kapten timnas Inggris, Harry Kane, telah mencetak 6 gol selama turnamen ini, sementara “The Three Lions” tetap mempertahankan rekor tak terkalahkan dalam 5 pertandingan yang telah mereka jalani di Amerika Utara.