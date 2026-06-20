Menjelang laga melawan Maroko... Mengapa Haiti menjadi negara pertama yang secara resmi lolos ke Piala Dunia?

Tim nasional Haiti secara resmi tersingkir dari Piala Dunia 2026, sehingga menjadi tim pertama yang tersingkir dari turnamen tersebut, setelah menelan kekalahan telak (0-3) dari Brasil di Grup 3, dalam pertandingan yang menentukan nasib mereka lebih awal sebelum babak terakhir.

Berdasarkan peraturan FIFA, hasil pertemuan langsung antar tim menjadi kriteria utama untuk menentukan pemenang dalam situasi seri pada edisi Piala Dunia kali ini. Karena Haiti sebelumnya telah kalah 0-1 dari Skotlandia pada pertandingan pertamanya, tim ini secara matematis tersingkir dari persaingan menuju babak selanjutnya setelah poinnya tetap nol.

Dengan kemenangan ini, Brasil memuncaki Grup C dengan 4 poin, diikuti Maroko dengan poin yang sama, sementara timnas Skotlandia berada di posisi ketiga dengan 3 poin, sedangkan Haiti berada di dasar klasemen tanpa poin sama sekali.

Tiga gol Brasil dicetak oleh Matheus Cunha (dua gol) dan Vinícius Júnior, dalam pertandingan di mana “Seleção” mendominasi babak pertama sepenuhnya, sebelum melemah di babak kedua dan memberi Haiti peluang yang terbuang untuk memperkecil ketertinggalan.

Dengan demikian, tim Karibia yang dipimpin pelatih Sebastián Mini menjadi korban pertama babak penyisihan grup Piala Dunia, setelah menelan dua kekalahan beruntun dari Skotlandia dan Brasil, dalam partisipasi singkat yang tidak menghasilkan poin maupun gol sama sekali.