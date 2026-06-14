Menjelang laga melawan Maroko... Brasil menghadapi badai yang belum pernah mereka alami selama 60 tahun!

Tim nasional Maroko terus menegaskan kehadirannya yang kuat di kancah internasional, setelah berhasil menahan imbang Brasil (1-1) dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya di ajang Piala Dunia 2026, Sabtu malam waktu Pantai Timur Amerika Serikat, di Stadion MetLife, New Jersey.

Menurut jaringan statistik "Opta", Maroko menjadi tim pertama yang berhasil melepaskan 5 tembakan dalam 10 menit pertama pertandingan melawan Brasil di Piala Dunia, sejak Portugal pada 19 Juli 1966, atau 60 tahun yang lalu.

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Angka ini mencerminkan awal yang kuat dari timnas Maroko, yang memberikan tekanan besar pada pertahanan Brasil sejak menit-menit awal, sebelum akhirnya mengonversi keunggulan mereka menjadi gol pembuka melalui Ismail El-Sibari pada menit ke-21.

Selain itu, "Singa Atlas" melanjutkan hasil positif mereka di babak penyisihan grup Piala Dunia, setelah memperpanjang rekor pertandingan beruntun tanpa kekalahan di fase ini menjadi 5, dengan 2 kemenangan dan 3 hasil imbang, yang merupakan rekor terbaik Maroko dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia.

Maroko dan Brasil bermain di Grup C, yang juga menyaksikan kemenangan Skotlandia atas Haiti (1-0), pada Minggu pagi waktu Greenwich.

Brasil bermimpi meraih gelar keenamnya di Piala Dunia, sementara Maroko mencatatkan prestasi terbesarnya di ajang tersebut pada edisi terakhir (Qatar 2022), ketika mereka finis di peringkat keempat untuk pertama kalinya dalam sejarah tim-tim Arab dan Afrika.