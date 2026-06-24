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Menjelang laga melawan Irak... Apakah perjalanan Edward Mendy di Piala Dunia telah berakhir?

Senegal vs Iraq
Senegal
Iraq
World Cup
E. Mendy
Al Ahli
Saudi Pro League
Senegal
Irak
Kanada
Arab Saudi

Kiper asal Senegal itu mengalami cedera saat melawan Norwegia

Berbagai laporan media mengungkap seberapa parah cedera yang dialami kiper asal Senegal, Édouard Mendy, yang bermain untuk Al-Ahli Saudi, saat membela tim nasional negaranya di Piala Dunia 2026.

Mendy terpaksa ditarik keluar karena cedera saat Senegal kalah 2-3 dari Norwegia, dini hari Selasa, pada pertandingan kedua babak penyisihan grup Piala Dunia, sehingga dipastikan absen dalam laga melawan Irak pada pertandingan ketiga.

Menurut situs "De Sports" Senegal, kiper Al-Ahli tersebut telah menjalani pemeriksaan medis dalam beberapa jam terakhir, yang menunjukkan bahwa cedera yang dialaminya di lutut sama sekali tidak serius.

Memang benar bahwa Mendy akan absen dalam laga Senegal melawan Irak, namun ia akan siap kembali bermain jika "Singa Teranga" lolos ke babak 32 besar Piala Dunia.

Timnas Senegal perlu mengalahkan Irak untuk bersaing memperebutkan tempat di antara 8 tim peringkat ketiga terbaik, di mana mereka akan mendapatkan 3 poin pertama, setelah sebelumnya kalah dari Prancis dan Norwegia secara berturut-turut.

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