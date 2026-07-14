Menjelang laga melawan Inggris... McAllister menghidupkan kembali semangat Maradona

Bintang Argentina Alexis McAllister berbicara kepada media selama sesi latihan tim nasional negaranya, menyoroti pertandingan yang dinantikan melawan tim nasional Inggris di semifinal Piala Dunia 2026, besok Rabu.

Gelandang andalan tersebut mengenang mendiang legenda Diego Maradona, sambil menjelaskan bagaimana “La Tango” akan menghadapi pertandingan tersebut, serta menganalisis beberapa aspek taktis tim Tiga Singa.

Ketika ditanya mengenai latar belakang sejarah yang mengelilingi pertandingan klasik antara Argentina dan Inggris, McAllister, yang bermain di Liga Premier Inggris bersama klub Liverpool, mengatakan seperti yang dilansir situs ESPN: “Diego telah menginspirasi kami pekan ini.” Pernyataan ini merujuk pada kenangan pertandingan perempat final Piala Dunia Meksiko 1986, ketika Maradona mencetak dua gol kemenangan bagi Argentina dengan skor 2-1.

Pertandingan tersebut terukir selamanya dalam ingatan dunia sepak bola berkat dua gol “Tangan Tuhan” dan “Gol Abad Ini”, dua momen yang mengubah laga tersebut menjadi salah satu bab terpenting dalam sejarah Piala Dunia. Empat puluh tahun setelah pertandingan bersejarah itu, kedua raksasa ini kembali bertemu dalam babak penentu dan krusial di Piala Dunia.

Terlepas dari dimensi historis pertandingan tersebut, McAllister menekankan bahwa skuad asuhan pelatih Lionel Scaloni tidak akan mengubah gaya permainan kompetitifnya yang biasa hanya karena karakteristik lawan yang berbeda.

Dalam hal ini, bintang lini tengah tersebut menyatakan: "Kami selalu bermain dengan cara yang sama, terlepas dari siapa lawannya." Pernyataan ini mencerminkan salah satu pilar utama yang menjadi ciri khas era Scaloni, yaitu mempertahankan identitas tim yang jelas dan mempersiapkan setiap pertandingan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip teknis yang telah membawa tim nasional ke babak semifinal.

Argentina berupaya menerapkan gaya permainannya sendiri saat menghadapi lawan yang unggul secara fisik, memiliki serangan yang agresif, dan diperkuat pemain-pemain yang terbiasa bertanding di bawah tekanan tinggi. Meskipun demikian, tim Argentina bersikeras untuk mengisolasi diri dari segala suasana di sekitar pertandingan guna memastikan persiapan mereka tidak terganggu.

Dalam konteks yang sama, McAllister memberikan penilaian taktis awal terhadap timnas Inggris, meninjau formasi pertahanan mereka yang biasa; ia mengatakan: “Dari segi pertahanan, Inggris bermain dengan formasi 4-4-2, sama seperti beberapa tim nasional lainnya.” Ia menjelaskan bahwa tim tersebut belum terlibat dalam persiapan taktis intensif khusus untuk pertandingan semifinal karena kelelahan yang menumpuk akibat rangkaian pertandingan berturut-turut di turnamen ini.

Ia melanjutkan dengan menjelaskan suasana di dalam kamp selama sesi latihan: “Pagi ini, fokus utama lebih pada proses pemulihan dan rehidrasi daripada hal lainnya.” Timnas Argentina telah memastikan tempatnya di babak ini setelah mengalahkan Swiss di perempat final, sementara Inggris lolos setelah mengalahkan Norwegia.