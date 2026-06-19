Menjelang laga melawan Haiti... Ancelotti melakukan perubahan pada lini serang Brasil setelah pertandingan melawan Maroko

Tim nasional Brasil akan menjalani pertandingan krusial melawan Haiti pada Sabtu dini hari, dalam rangkaian pertandingan putaran kedua Grup 3 Piala Dunia 2026. Dalam laga ini, “Seleção” berupaya meraih kemenangan pertamanya setelah bermain imbang 1-1 melawan Maroko pada putaran pertama.

Pelatih timnas Brasil asal Italia, Carlo Ancelotti, mengandalkan formasi 4-2-3-1, dengan Alisson Becker sebagai penjaga gawang, sementara Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, dan Douglas Santos membentuk barisan pertahanan empat orang.

Di lini tengah, Brasil mengandalkan duo gelandang bertahan Casemiro dan Bruno Guimarães, sementara Lucas Paquetá dan Vinícius Júnior bertugas sebagai pengatur serangan di sayap, sedangkan Raphinha memimpin lini serang dengan dukungan Matheus Cunha (yang tidak bermain saat melawan Maroko).

Di sisi lain, tim nasional Haiti memasuki pertandingan dengan formasi defensif 5-3-2, di mana mereka mengandalkan Johnny Placed sebagai penjaga gawang, di depan barisan pertahanan lima orang yang terdiri dari Carlin Arcus, Hans Delcroix, Ricardo Adé, Jean Kevin Duvern, dan Martin Experiens.

Danley Jean-Jacques dan Jean Rickenbelgard menjadi tulang punggung lini tengah Haiti, sementara Joshua Kazimir dan Robin Providence bertugas melindungi sayap, sedangkan Franzdi Pierro memimpin lini serang dalam upaya mengejutkan raksasa Brasil tersebut.