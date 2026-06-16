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Netherlands v Algeria - International FriendlyGetty Images Sport

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Menjelang laga melawan Argentina... Bintang Aljazair memimpikan keajaiban seperti yang dilakukan Arab Saudi di Piala Dunia

Argentina vs Algeria
Argentina
Algeria
World Cup
Spain vs Saudi Arabia
Spain
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Aljazair
AS
Spanyol
Arab Saudi

"Pejuang Gurun" akan menghadapi laga sulit melawan juara dunia

Hilal Sudani, mantan bintang sepak bola Aljazair, bermimpi dapat mengulangi keajaiban yang diciptakan tim nasional Arab Saudi, saat tim nasional negaranya akan menghadapi pertandingan berat melawan tim nasional Argentina, juara Piala Dunia 2022, dalam laga perdana mereka di Piala Dunia 2026.

Timnas Aljazair akan berhadapan dengan timnas Argentina pada Rabu dini hari di Stadion Arrowhead, Kota Kansas, Amerika Serikat, dalam pertandingan pertama Grup 10 di ajang Piala Dunia 2026.

Dalam pernyataannya kepada saluran "Al-Arabiya", Sudani mengatakan: "Grup ini tidak mudah, karena Argentina, Austria, dan Yordania adalah tim-tim yang kuat, dan Argentina adalah favorit utama di grup ini, semua orang tahu itu."

Ia menambahkan: “Namun, sepak bola tidak mengenal hal yang pasti. Kita telah melihat Arab Saudi mengalahkan Argentina di Piala Dunia sebelumnya, jadi saya yakin segala sesuatu mungkin terjadi dalam sepak bola.”

Sudani merujuk pada kemenangan bersejarah yang diraih timnas Saudi atas timnas Argentina dengan skor 2-1, pada putaran pertama babak penyisihan grup Piala Dunia 2022 di Qatar.

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Mantan bintang Aljazair itu melanjutkan: “Pertandingan melawan Austria dan Yordania juga akan sulit; khususnya laga melawan Yordania akan menjadi pertarungan antar-tim Arab.”

Dia menambahkan: “Di Piala Dunia, tidak boleh meremehkan tim mana pun; kita harus menghormati semua lawan, baik itu tim-tim besar maupun tim yang baru pertama kali berpartisipasi dalam turnamen ini.”

Ia melanjutkan: “Saya tahu bahwa hal ini (lolos) tidak akan mudah, tetapi kami pasti memiliki peluang karena kami memiliki pemain-pemain berkualitas. Saya berharap mereka bisa melampaui babak penyisihan grup dan mencapai babak 16 besar, atau mungkin lebih jauh lagi.”

Dia menutup dengan mengatakan: “Saya berharap kesuksesan bagi semua tim Arab, dan semoga mereka menampilkan turnamen yang luar biasa, dan tentu saja saya berharap yang terbaik bagi negara saya, Aljazair.”

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