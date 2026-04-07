Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
Liverpool FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg

Diterjemahkan oleh

Menjelang laga di Anfield... Dua pemain Paris dan tiga pemain Liverpool terancam

Paris Saint-Germain vs Liverpool
Paris Saint-Germain
Liverpool
Champions League
V. van Dijk
R. Gravenberch
C. Jones
K. Kvaratskhelia
N. Mendes
Prancis
Inggris
Belanda
Georgia
Portugal

Sanksi skorsing mungkin membuat 5 pemain absen dalam laga di Anfield

Liverpool bersiap menghadapi laga berat melawan Paris Saint-Germain di Stadion Parc des Princes, Rabu malam besok, dalam leg pertama perempat final Liga Champions.

Liverpool sebelumnya berhasil mengalahkan Galatasaray dengan skor agregat 4-1, sementara Paris Saint-Germain menghancurkan lawannya, Chelsea, dengan skor agregat 8-2.

Pertandingan leg kedua dijadwalkan berlangsung di Stadion Anfield, Selasa depan, untuk menentukan tim yang lolos ke semifinal Liga Champions.

Surat kabar Prancis "Foot Mercato" melaporkan bahwa duo Paris, Khvicha Kvaratskhelia dan Nuno Mendes, hanya berjarak satu kartu kuning dari skorsing, yang membuat mereka berisiko absen dalam laga di Anfield jika menerima peringatan dalam pertandingan besok.

Surat kabar tersebut juga menyebutkan bahwa trio Liverpool, Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch, dan Curtis Jones, juga akan menjalani leg pertama dengan ancaman skorsing.

Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Fulham crest
Fulham
FUL
Champions League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG

Kedua tim pernah bertemu di perempat final Liga Champions musim lalu, dan Paris Saint-Germain menang melalui adu penalti, sebelum melanjutkan perjalanannya hingga meraih gelar juara untuk pertama kalinya dalam sejarah klub.

Baca juga: Setelah absen 101 hari.. Bintang Liverpool mendukung tim menjelang laga melawan Paris



