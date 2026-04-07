Menjelang laga di Anfield... Dua pemain Paris dan tiga pemain Liverpool terancam

Liverpool bersiap menghadapi laga berat melawan Paris Saint-Germain di Stadion Parc des Princes, Rabu malam besok, dalam leg pertama perempat final Liga Champions.

Liverpool sebelumnya berhasil mengalahkan Galatasaray dengan skor agregat 4-1, sementara Paris Saint-Germain menghancurkan lawannya, Chelsea, dengan skor agregat 8-2.

Pertandingan leg kedua dijadwalkan berlangsung di Stadion Anfield, Selasa depan, untuk menentukan tim yang lolos ke semifinal Liga Champions.

Surat kabar Prancis "Foot Mercato" melaporkan bahwa duo Paris, Khvicha Kvaratskhelia dan Nuno Mendes, hanya berjarak satu kartu kuning dari skorsing, yang membuat mereka berisiko absen dalam laga di Anfield jika menerima peringatan dalam pertandingan besok.

Surat kabar tersebut juga menyebutkan bahwa trio Liverpool, Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch, dan Curtis Jones, juga akan menjalani leg pertama dengan ancaman skorsing.

Kedua tim pernah bertemu di perempat final Liga Champions musim lalu, dan Paris Saint-Germain menang melalui adu penalti, sebelum melanjutkan perjalanannya hingga meraih gelar juara untuk pertama kalinya dalam sejarah klub.

